Romário de Souza Faria, oftewel Romario (60), blijft de gemoederen bezig houden in thuisland Brazilië. De goaltjesdief van weleer lijkt ook in hoog tempo vrouwen te scoren.

In november 2025 werd de Braziliaanse voetballegende gespot met een bijna 40 jaar jongere rouw: Alicya Gomes. De 22-jarige studente en Romario leerden elkaar naar verluidt kennen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Brazilië. Kort daarna was ze ook aanwezig op de verjaardag van Romario, die toen 59 werd.

Tiffany Barcelos

Direct daarna liet de ex-aanvaller van onder meer PSV zich zorgeloos fotograferen tijdens openlijke dates met een nieuwe vlam. Romario werd door Braziliaanse media met de blonde vrouw gezien bij een muziekevenement in Rio de Janeiro. Ook dat was geen lang leven beschoren.

Romario vuelve a la polémica: su novia 35 años menor, Tiffany Barcelos, lo dejó tras rumores de infidelidad con una amiga cercana. Un viaje sin ella y fotos en Brasil detonaron el escándalo que ya es viral. pic.twitter.com/7wd4ycp8dK — Estado News (@estado_web) April 9, 2026

De laatste weken leek ene Tiffany Barcelos zijn nieuwe geliefde te zijn. En het wekt vast geen verbazing dat ook zij een tikkeltje jonger is dan de wereldkampioen van 1994. Ze is 25 jaar. De studente tandheelkunde heeft echter genoeg van Romario. GBNews schrijft dat hij wordt beschuldigd van vreemdgaan. En niet met een of andere onbekende, maar nota bene met een vriendin en leeftijdsgenote van Barcelos. Daarop besloot Barcelos de relatie te beëindigen.

Flirten met vriendin

De site meldt: "De studente, die 35 jaar jonger is dan de voormalig spits, zou de relatie na drie maanden hebben stopgezet. Dat deed ze, nadat ze ontdekte dat hij flirtte met Barbara Cavalcanti. Dat is pijnlijk, want ze behoorde tot het cirkeltje van beste vrienden van Barcelos. Zij en Romario gingen zelfs met zijn drieën op reis, als trio dus, en zetten foto's van hun tripjes op sociale media."

Liefdesleven Romario

Romario lijkt in zijn liefdesleven dus niet van ophouden te weten en gek is dat niet, want hij wordt door onder meer The Sun en meerdere Braziliaanse media beschreven als 'seksverslaafd'.

De Braziliaan trouwde drie keer in zijn leven, maar dat was elke keer geen succes. In 1995 scheidde hij na ontelbare affaires van Monica Santoro, om een jaar later met Danielle Favatto te trouwen. Ook dat was geen lang gelukkig huwelijk, want zij gingen in 2001 alweer uit elkaar. Van 2002 tot en met 2014 was Romario samen met Isabelle Bittencourt, maar ook dat sprookje eindigde.