PSV-trainer Peter Bosz heeft even moeten bijkomen van de uitbundige feestvreugde in Eindhoven. De alcohol liet zich voelen bij de 62-jarige coach, zo geeft hij toe. "Te veel sigaren en ik heb twee keer behoorlijk veel hoofdpijn gehad", vertelt hij lachend.

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Sparta Rotterdam werd Bosz verrast met drie sigaren door één van de aanwezige journalisten. "Eigenlijk, als ik eerlijk ben, zijn er te veel sigaren opgegaan", lacht hij als hem gevraagd wordt hoeveel hij er gerookt heeft. "Ik had er drie mee, die zijn alle drie opgegaan. Daarna hebben we met de hele staf nog een sigaartje gerookt op de middenstip, wat een beetje traditie is geworden. Daarna nog eentje op de tribune. Dus eigenlijk te veel."

Volgens Bosz hoeft er niet te veel aandacht te zijn voor de gesprekken op de middenstip, waar met de staf een sigaar werd gerookt. "Het is vooral slap geouwehoer, hoor", vervolgt hij. "Het is vooral nagenieten en een beetje het jaar overdenken. Je stopt er heel veel tijd in met elkaar. Ik zeg altijd: ik besteed meer tijd met de jongens dan met mijn vrouw, want je bent veel weg. Als je dan succesvol bent, dan is het heerlijk om daar op terug te blikken."

Flinke kater voor Bosz

De festiviteiten in het centrum van Eindhoven zorgden voor een flinke kater, erkent Bosz. "Persoonlijk was de kater groot, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb twee keer hoofdpijn gehad. Ik dacht: het kan niet erger, maar het kon dus wél erger. Het was meer drank dan ik gewend was, maar misschien is dat ook wel een goed teken."

Focus weer op presteren

De beentjes gaan de komende weken echter niet omhoog, benadrukt Bosz. "Nee, zeker niet. We hebben donderdag alweer getraind en ook met elkaar gesproken. Ik heb de jongens gevraagd hoe zij de laatste wedstrijden ingaan en wat ik mocht verwachten. En dat was dat wij de laatste vijf wedstrijden willen winnen en daar gaan we alles aan doen. Dat is natuurlijk wat je wil horen. En dan heb ik ook gezegd: oké, maar dat betekent dus ook dat we op onze normale manier trainen en dat wij er als trainers bovenop zullen zitten", besluit hij.

