De Braziliaanse oud-topvoetballer Romario zorgde op het veld altijd voor veel spektakel, maar ook na zijn actieve loopbaan haalt hij nog geregeld het nieuws. Dat doet de PSV-legende vooral door zijn liefdesleven en daar valt sinds deze week weer een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen.

De oud-voetballer datete met een dertig jaar jongere rouw: Alicya Gomes. De 22-jarige studente werd vorig jaar oktober samen met Romario gespot tijdens het festival Rock in Rio. Naar verluidt leerden ze elkaar vorig jaar kennen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Brazilië. Kort daarna was ze ook aanwezig op de verjaardag van Romario, die toen 59 werd.

De relatie is echter al snel gestrand. De twee ontvolgden elkaar op sociale media en inmiddels is de Braziliaan zelfs alweer gespot met een mysterieuze blondine. Romario werd door Braziliaanse media met haar gezien bij een muziekevenement in Rio de Janeiro. De twee zaten verscholen in een hoekje en fluisterden regelmatig dingen in elkaars oor.

'Verslaafde' Romario

Romario lijkt in zijn liefdesleven dus niet van ophouden te weten en gek is dat niet, want hij wordt door onder meer The Sun en meerdere Braziliaanse media beschreven als 'seksverslaafd'. De Braziliaan trouwde drie keer in zijn leven, maar dat was elke keer geen succes. In 1995 scheidde hij na ontelbare affaires van Monica Santoro, om een jaar later met Danielle Favatto te trouwen. Ook dat was geen lang gelukkig huwelijk, want zij gingen in 2001 alweer uit elkaar. Van 2002 tot en met 2014 was Romario samen met Isabelle Bittencourt, maar ook dat sprookje eindigde.

Ondertussen heeft Romario zeven kinderen en nadert hij de zestig, maar dat weerhoudt hem er niet van om nog volop te daten. Dat doet de voetballegende voornamelijk met veel jongere vrouwen. Influencer Marcelle Ceolin, 25 jaar jonger dan Romario, deelde zeven maanden lief en leed met hem en leerde zelfs een aantal kinderen van Romario kennen. Ook papte Romario recent aan met onder meer een tienerzangeres, een studente en een 24 jaar jongere vrouw.

PSV-legende

Romario hoorde jarenlang tot de beste voetballers ter wereld. Dat had hij mede aan PSV te danken, want die club haalde hem in 1988 naar Europa. In Eindhoven schoot Romario de ene na de andere bal binnen en trok hij de aandacht van Europese topclub door meerdere weergaloze acties.

Hij verdiende na vijf jaar naar FC Barcelona en als speler van die club werd hij in 1994 uitgeroepen tot de beste voetballer ter wereld. In dat jaar werd hij ook wereldkampioen met Brazilië.