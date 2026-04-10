PSV neemt begin mei weer supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Ajax. Vorig seizoen bleef het vak voor de fans van de Eindhovenaren leeg. Dat had te maken met kwetsende spreekkorden.

PSV koos er vorig seizoen voor om geen fans mee te nemen naar de Johan Cruijff ArenA "omdat meer tijd nodig was om een bewustwordingsprogramma rond antisemitisme goed te implementeren."

"Een aantal incidenten rond de wedstrijd in Amsterdam van ruim twee jaar geleden was voor PSV aanleiding om kordaat op te treden tegen kwetsende spreekkoren", aldus PSV in een verklaring op de website. "In een plan van aanpak werd toen ingezet op meereizende supporters naar de uitwedstrijd tegen Ajax in dit seizoen. Als in mei alles goed verloopt, neemt PSV in de toekomst meer fans mee naar de ArenA."

PSV neemt zaterdag 2 mei zevenhonderd supporters mee naar de Johan Cruijff ArenA. "Om na een jaar afwezigheid de uitreis beheersbaar te houden kiest PSV nu voor een limiet van zevenhonderd supporters die per bus zullen reizen. De reisvoorwaarden zullen rechtstreeks gecommuniceerd worden met alle kaartkopers", aldus PSV.

Omstreden lied Ryan Flamingo

Tijdens de huldiging van PSV zorgde Ryan Flamingo nog voor ophef. Hij zong dinsdag op het Stadhuisplein het omstreden lied 'Wie niet springt die is een Jood'. Later bood hij daarvoor zijn excuses aan. "Wij willen niet dat onze supporters dit soort liederen zingen in het stadion en dus moeten spelers dat ook niet doen", zei een woordvoerder. "Spelers hebben immers een voorbeeldfunctie."

Verder lapten PSV-fans tijdens de viering van de landstitel ook het vuurwerkverbod aan hun laars. Er werden dusdanig veel fakkels ontstoken dat 93 mensen gewond raakten. Volgens de gemeente gaat het om (lichte) eerstegraads brandwonden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.