Real Madrid heeft maandagavond een verrassende nederlaag geleden in de Spaanse competitie. Getafe stond niet eens een tegengoal toe in Santiago Bernabeu en bezorgde de topclub de tweede nederlaag op rij. In La Liga betekent dat een harde klap in de titelstrijd met FC Barcelona.

Real Madrid heeft thuis verrassend met 1-0 verloren van Getafe en geeft daarmee de titel op een presenteerblaadje aan Barcelona. Met vier punten voorsprong lijkt de Catalaanse club hard op weg naar het kampioenschap. Getafe is, waar ze ook spelen, altijd een extreem lastige tegenstander. Ze zijn uitstekend georganiseerd in de verdediging, sluiten alle ruimtes af en schuwen het niet om het spel te ontregelen met overtredingen en gele kaarten.

Geduld en het openbreken van het spel waren essentieel voor de thuisploeg, maar het lukte in de eerste helft maar niet. Ze hadden veel balbezit en domineerden, maar vonden geen manier om in het strafschopgebied te komen en gevaarlijke kansen te creëren.

Goal Getafe

Getafe liet de tegenstander bewust domineren en speelde hun verdedigende spel. Bij een van de uitbraken na een halfuur, kwam een losse bal bij Satriano, die deze zonder de grond te raken in het net schoot. Courtois kon niets doen om de prachtige goal van de Uruguayaanse speler te voorkomen.

Ene overtreding na de andere

Zo werd de rust bereikt, met Real Madrid op achterstand en de fans die hun onvrede toonden over de prestaties van het team. Alleen Vinícius, die bij afwezigheid van Mbappé de ware leider van de Madrileense ploeg werd, kreeg de goedkeuring van het publiek. Real Madrid begon de tweede helft in een hoger tempo en speelde steeds dichter bij het strafschopgebied van Getafe. Ondanks de druk van de tegenstander handhaafde Getafe de defensieve orde, onderbrak het spel steeds vaker met de ene overtreding na de andere, en liet de tijd in hun voordeel wegtikken.

Real creëerde goede kansen. Bij een hoekschop was Rudiger dicht bij een doelpunt, daarna was het Rodrygo die de zo gewenste goal had kunnen maken. Getafe stapelde spelers op voor de eigen goal om de drie gouden punten te beschermen, in de strijd om uit de degradatiezone te komen.

Slecht nieuws over Mbappé

De laatste minuten toonden de onmacht van Real Madrid, dat eindigde met een speler minder. Mastantuono werd met rood van het veld gestuurd. Alles ging mis in een ronduit teleurstellende wedstrijd. Om de zaken nog vervelender te maken, bevestigde de club dat Mbappé een verstuiking aan zijn linkerknie heeft opgelopen en het is onduidelijk wanneer hij kan terugkeren. Zonder hem ziet het er somber uit. Vrijdag speelt het team uit tegen Celta en volgende week staat er niets minder dan Manchester City op het programma. Dat belooft een zware kluif te worden.