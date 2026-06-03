Nog voor het WK voetbal is begonnen, is er groot nieuws rond Denzel Dumfries. De Oranje-verdediger is al jaren een vaste kracht bij zowel het Nederlands elftal als Inter en heeft zich in de kijker gespeeld bij een absolute topclub. Transfergoeroe Fabrizio Romano gaf dinsdagavond zijn kenmerkende 'Here we Go' waardoor een overstap aanstaande is. Ronald Koeman bevestigde dat hij gekeurd is, al zag de bondscoach hem liever ergens anders heengaan.

Denzel Dumfries kwam dit jaar na een vervelende blessure op een geweldige wijze terug. Direct knokte de rechtsback zich weer terug in de basis bij zijn club Inter, waarmee hij uiteindelijk de landstitel in Italië pakte. Inmiddels is de sterke rechtsback aangesloten bij het Nederlands elftal, waar hij zich opmaakt voor het aanstaande WK voetbal.

Gezien zijn schorsing kwam hij niet in actie tegen Algerije, maar is hij wél al gekeurd door zijn aanstaande werkgever. Dat gaf bondscoach Ronald Koeman aan na afloop van de met 0-1 verloren oefenwedstrijd. "Ik heb hem daar toestemming voor gegeven", zei Koeman, die vervolgens grapte over nieuwe werkgever Real Madrid. "Ik weet niet of de transfer nu helemaal rond is. Maar als iemand dit verdient, dan is hij het. Al had ik hem liever naar FC Barcelona zien gaan."

Aanstaande transfer

De afgelopen tijd deden al diverse geruchten de rondte over de toekomst van de 30-jarige Dumfries. Dinsdagavond bleek dat hij volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in Milaan zal spelen. Transferjournalist Fabrizio Romano kwam met zijn kenmerkende 'Here we Go!' wat betreft een overstap van de ervaren Rotterdammer naar Europese grootmacht Real Madrid.

Volgens Romano bevindt de transfer zich nu in de afrondende fase. Aangezien hij nu ook gekeurd is, lijkt de bevestiging aanstaande. Het transferbedrag lijkt ook al duidelijk, daar Dumfries een clausule in zijn contract heeft. De verdediger zou voor twintig miljoen euro weg te halen zijn bij Inter. Bij de Italiaanse kampioen speelde hij vijf jaar, na zijn overstap voor PSV. Hij groeide uit tot een geliefde speler en gewaardeerde basisklant. In 207 officiële wedstrijden namens Inter scoorde hij 27 keer en gaf hij 28 assists.

Real Madrid maakte een vrij dramatisch seizoen door. Aangezien clubicoon Dani Carvajal, die jarenlang de rechterflank van het veld bestierde, vertrekt, zochten de Madrilenen nog een nieuwe rechtsachter. Die hebben ze nu dus gevonden in Dumfries. De Spaanse grootmacht had het WK dus niet nodig om extra overtuigd te worden.

Nederlands elftal

Dumfries speelde overigens niet mee in de oefenwedstrijd tegen Algerije. Hij pakte in de laatste interlandperiode direct rood tegen Ecuador en was derhalve geschorst. Hij werd vervangen door Mats Wieffer op rechtsback. Op het WK hoopt Dumfries net zo'n belangrijke rol te kunnen spelen als voorgaande eindrondes. Toen was hij steevast één van de steunpilaren van het Nederlands elftal.

🚨💣 EXCLUSIVE: Denzel Dumfries to Real Madrid, HERE WE GO! ⚪️🇳🇱



Deal in place and all agreed with Dutch right back to join Real Madrid from Inter, Spanish club will trigger €20m release clause.



Dumfries has accepted Madrid, deal closed tonight and formal steps to follow. pic.twitter.com/UghisoJwmh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

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