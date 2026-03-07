René van der Gijp vindt de huidige situatie van Calvin Stengs en Hakim Ziyech 'zonde'. Eerstgenoemde werd veelal geplaagd door blessureleed. Laatstgenoemde speelt momenteel in Marokko.

De twee (voormalig) Eredivisie-voetballers werden vrijdag besproken in Vandaag Inside. Stengs speelt momenteel een seizoen op huurbasis bij de Serie A-degradatiekandidaat Pisa Sporting Club. In Italië werd de aanvallende middenvelder langdurig geplaagd door een liesblessure, waardoor hij vooralsnog slechts zestien minuten in actie kwam in de Italiaanse competitie. Eind dit seizoen zal hij naar verwachting weer terugkeren bij Feyenoord.

Ziyech wist deze week vanuit Marokko het Nederlandse nieuws te behalen dankzij een grandioos doelpunt bij Wydad Casablanca. "Hij maakte een mooie goal, man. Dat is een goede voetballer. Echt zonde", zei Van der Gijp in de talkshow, doelend op het feit dat Ziyech momenteel in de Marokkaanse competitie speelt.

'Ik dacht echt: dat gaat hem worden'

Ook de situatie rondom Stengs vindt Van der Gijp zonde. De oud-voetballer denkt dat zijn blessureleed roet in het eten heeft gegooid voor de aanvallende middenvelder annex rechtervleugelaanvaller om door te breken in Oranje. "Toen ik hem voor het eerst zag spelen, dacht ik: dat wordt de komende tien jaar de rechtsbuiten van het Nederlands elftal. Hij had lengte, uitstraling, snelheid, kon een goal maken. Ik dacht echt: dat gaat hem worden. Nu bij Pisa heeft hij ook weinig gespeeld. Triest, man. Supertriest", aldus Van der Gijp.