Volgens trainer Robin van Persie was het halen van Raheem Sterling naar Feyenoord 'één van de grootste transfers' uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal, maar tot op heden maakt de 82-voudig international van Engeland weinig indruk in de Eredivisie. Sterker nog: René van der Gijp is er nu alweer helemaal klaar mee. "Dit heeft geen zin joh."

Sterling werd transfervrij opgehaald nadat hij bijna twee jaar nauwelijks had gespeeld door blessures en slechte vorm. Trainer Van Persie was met de vleugelaanvaller in de wolken en zette hem de laatste weken al geregeld in. Zondag bij FC Twente viel Sterling volgens Gijp weer door de mand en zou iedereen er verstandig aan doen om dit experiment zo snel mogelijk te stoppen. "Je hebt al problemen genoeg bij Feyenoord. Blessures en gedoe. Waarom zou je er nog een probleem bij nemen? Waar je zin in hebt."

'Dan is er wat mis met je'

Sterling zou er volgens Van der Gijp verstandig aan doen om zijn 'ontslag' bij Van Persie zo snel mogelijk in te dienen. "Hij zou moeten zeggen dat we er hier mee ophouden. Dit heeft voor niemand zin. Ik heb 82 interlands, ik word straks uitgelachen als ik de back van NAC niet voorbij kom. Heeft geen zin joh." Vandaag Inside-collega Johan Derksen is het met Van der Gijp eens. "Als geen enkele Engelse club geïnteresseerd is in hem met zijn staat van dienst, dan is er iets mis met je. Hij komt uit armoede naar Nederland."

'Hij is zijn krediet kwijt'

Presentator Wilfred Genee probeert het nog voor Sterling op te nemen door te stellen dat Van Persie gezegd heeft dat Sterling er over een paar weken staat en dat iedereen geduld moet hebben en de Engelsman hem een kans moet geven. "Maar Van Persie vindt dat we hem ook een kans moeten geven nog, maar hij is zijn krediet ook een beetje kwijt inmiddels", zegt Derksen. Hij vindt het overigens van de zotte dat Van Persie de komst van Kees van Wonderen als technisch directeur tegenhoudt bij Feyenoord. "Van Persie is een passant, een technisch directeur is voor de lange termijn."