Arne Slot staat onder immense druk en na woensdagavond zou het zomaar einde verhaal kunnen zijn voor de Nederlandse trainer van Liverpool. Mocht Galatasaray in de return van de Champions League te sterk blijken voor de Engelse topclub, dan is een ontslag van Slot nabij. In Engeland denken ze al te weten wie de opvolgers van hem worden op Anfield én dat Slot dan bij Ajax zou tekenen.

Het vorige seizoen, waarin Slot Liverpool in zijn debuutjaar naar de Engelse landstitel leidde, lijkt alweer lang geleden. Het huidige seizoen is daarentegen er een om snel te vergeten, ondanks aanzienlijke versterkingen waar honderden miljoenen euro's aan zijn uitgegeven. De club investeerde gigantisch veel geld in spelers, zonder bijbehorende resultaten. Dat zou Slot sneller dan verwacht de kop kunnen kosten.

Champions League enige hoop

Liverpool presteert niet op het niveau dat fans en bestuur verwachten, en de resultaten zijn ronduit teleurstellend. De verdediging van de titel is al lang een onmogelijke missie geworden, omdat Arsenal en Manchester City zich hebben losgemaakt in de strijd om de koppositie. Slot hoopt het seizoen nog te kunnen redden met een goede run in de Champions League of zelfs door de trofee in het sterkste clubtoernooi te winnen, maar weinigen geloven dat zijn 'ontstemde orkest' daartoe in staat is.

Xabi Alonso en Steven Gerrard

De fans hopen dat Xabi Alonso de nieuwe trainer wordt, maar zijn komst wordt pas aan het einde van het seizoen verwacht. Mocht Slot eerder ontslagen worden, dan wordt de naam van de legendarische Steven Gerrard bij het team genoemd, die de boel tijdelijk zou kunnen overnemen tot het einde van het seizoen.

Slot naar Ajax?

Toch zit Slot, volgens Engelse media, niet stil. Naar verluidt is hij al in vergevorderde onderhandelingen om Ajax over te nemen zodra hij Anfield verlaat. “BOM uit Amsterdam! Onze verslaggevers uit Nederland hebben zojuist een ware bom laten ontploffen. Ajax heeft al officieel contact opgenomen met Arne Slot en wil dat hij hun team overneemt. De eerste gespreksronde? Bronnen zeggen dat deze positief was”, klinkt in Engeland, overigens niet bij de grote/betrouwbare media.