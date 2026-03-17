Adidas en de Champions League hebben al jarenlang een iconische samenwerking. Sinds 2001 levert de Duitse sportgigant de ballen voor het miljardenbal. Maar een einde van het partnerschap dreigt.

De Champions League staat mogelijk voor een schokkende verandering. De UEFA en de European Football Clubs (ECA) bereiden een selectieprocedure voor de officiële bal vanaf het seizoen 2027/28.

UEFA denkt aan de centen

De beslissing om de markt open te gooien komt voort uit de wens om commerciële inkomsten te maximaliseren. Relevent Football Partners en UC3, het bedrijf dat de commerciële rechten van de UEFA en ECA beheert, zullen de officiële aanbesteding lanceren. Bronnen dicht bij het proces, die anoniem willen blijven, bevestigen dat er al interesse is van diverse merken, zo meldt The Athletic.

Adidas, de huidige partner, wil de band met het belangrijkste Europese clubtoernooi behouden. Maar ze zullen de strijd moeten aangaan met giganten als Nike en Puma, die naar verluidt ook al interesse hebben getoond. Het Duitse merk nam 25 jaar geleden de levering van de Champions League-bal over, destijds van Nike.

Adidas alleen in Champions League

Momenteel lopen de contracten voor de levering van ballen voor UEFA-competities af aan het einde van het seizoen 2026/2027. Naast Adidas in de Champions League, levert het Franse Decathlon sinds 2024 de ballen voor de UEFA Europa League en Conference League. De nieuwe aanpak van UC3 en Relevent maakt het mogelijk dat biedingen de drie competities gezamenlijk of afzonderlijk kunnen omvatten, afhankelijk van wat financieel het meest voordelig is.

Dit is niet de eerste keer dat de UEFA openstaat voor het beëindigen van historische partnerschappen in de zoektocht naar betere deals. Onlangs startte Anheuser-Busch InBev (AB InBev) onderhandelingen om Heineken te vervangen als biersponsor, een samenwerking die sinds 1994 duurt. Het voorstel van AB InBev, ter waarde van 200 miljoen euro per jaar, betekent een stijging van 66 procent ten opzichte van de vorige overeenkomst met Heineken.

Op vergelijkbare wijze moest Pepsi zijn investering meer dan verdubbelen om het sponsorschap in de frisdrankcategorie te behouden, na een pittig competitief proces met rivalen.

Puma kleurt Europese topcompetities

Puma, in het bijzonder, wint terrein op de markt voor voetballen. Het net als Adidas Duitse sportmerk heeft al contracten binnengesleept voor de Premier League, La Liga en de Serie A, waarmee het de dominantie van Nike in sommige van deze competities doorbreekt.

Met een wereldwijd publiek van 1,18 miljard kijkers vorig seizoen, vertegenwoordigt de Champions League een immens platform voor zichtbaarheid. De strijd om de levering van de officiële bal is dan ook een commerciële krachtmeting van ongekende proporties.