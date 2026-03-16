Manchester City staat voor een loodzware opdracht in de Champions League tegen Real Madrid. De ploeg van Pep Guardiola moet in de return een 3-0 nederlaag uit het heenduel zien goed te maken. In aanloop naar de wedstrijd koos de Spaanse trainer voor een opmerkelijke aanpak, in de hoop zijn ploeg klaar te stomen voor een mogelijke stunt.

Guardiola blijft ondanks de lastige uitgangspositie geloven in een mogelijke comeback. "In een voetbalwedstrijd kan er van alles gebeuren. Laten we eerst proberen te winnen en dan zien we wel", zei de 55-jarige toptrainer tijdens een persmoment. Volgens hem ligt de sleutel vooral in de manier waarop zijn ploeg defensief voor de dag komt.

Opvallend besluit

Opvallend was dat Guardiola zijn spelers een dag vrijaf gaf in aanloop naar de return. Een ongebruikelijke keuze gezien het belang van het duel, maar volgens de coach past het bij de manier waarop hij zijn selectie wil voorbereiden. "We kennen elkaar goed genoeg. Ik heb liever dat ze nu thuis zijn. We komen vlak voor de wedstrijd weer samen", verklaarde hij.

De vorm van Manchester City laat de laatste weken te wensen over. Naast de nederlaag in Madrid verspeelde de ploeg ook punten in de Premier League, onder meer door een gelijkspel tegen West Ham United. Daardoor is de achterstand op koploper Arsenal inmiddels opgelopen tot negen punten.

'Dan kunnen ze beter thuisblijven'

Toch wil Guardiola geen ruimte laten voor pessimisme binnen zijn selectie. Hij maakte duidelijk dat alleen spelers die in een comeback geloven nodig zijn. "Als ze er niet in geloven, is dat hun probleem. Het zijn volwassenen en ze verdienen goed. Als ze niet geloven in de Champions League, kunnen ze beter thuisblijven", klonk het resoluut.

Real Madrid reist ondertussen met een versterkte selectie naar Manchester. Sterspelers Kylian Mbappé en Jude Bellingham zijn er deze keer wel bij, nadat ze het eerste duel nog moesten missen. Daarmee lijkt de opgave voor City alleen maar zwaarder te worden, al blijft Guardiola hopen op een Europees wonder.