Sterspeler Sardar Azmoun is per direct uit de nationale ploeg van Iran gezegd, dat melden diverse Iraanse media. De aanvaller zou 'een daad van ontrouw' hebben gepleegd jegens de regering. Hij lijkt daardoor het WK van komende zomer definitief te missen.

Het nieuws dat Sardar Azmoun geen deel meer uitmaakt van de nationale ploeg van Iran komt als donderslag bij heldere hemel. De aanvaller van Shabab Al Ahli uit Dubai is normaal gesproken vaste waarde in de selectie. Sinds 2014 kwam hij tot 91 interlands, waarin hij goed was voor 57 doelpunten.

Opmerkelijke reden

De reden is opmerkelijk te noemen. Naar verluidt zou Azmoun niet meer welkom zijn bij de nationale ploeg, omdat hij onlangs een foto op zijn eigen Instagram plaatste met Mohammed bin Rashid Al Haktoum, de premier van de Verenigde Arabische Emiraten. Iran heeft die golfstaat de afgelopen tijd meermaals aangevallen.

De 31-jarige Azmoun verwijderde het bericht snel van zijn sociale media. Echter hadden veel van zijn ruim zes miljoen volgers de post al gezien. Op de Iraanse staatstelevisie kreeg hij desondanks de wind van voren. De bekende Iraanse analist Mohammad Misaghi vond het zelfs zo erg dat hij het 'een daad van ontrouw' noemde.

Felle kritiek

"We moeten er bij zulke mensen geen doekjes om winden. Er moet hen worden verteld dat ze het shirt van het nationale team niet waard zijn", zo liet Misaghi optekenen. "We hebben geen geduld voor dit zeurende en kinderachtige gedrag. Spelers van het nationale team moeten mensen zijn die trots het volkslied zingen en het verdienen om het shirt van Iran te dragen."

Carrière Azmoun

En zo lijkt er dus voorgoed een einde te komen aan de carrière van Azmoun bij De Perzische Leeuwen. Eerder speelde de lange spits in Europa voor onder meer AS Roma en Bayer Leverkusen. Bovendien nam hij met Iran deel aan de WK's in 2018 en 2022.

Deelname Iran

Het is sowieso nog maar de vraag of Iran überhaupt afreist naar de Verenigde Staten komende zomer. Door de oorlog tussen de landen lijkt het uitgesloten dat Iran hun groepswedstrijden in Amerika kan spelen. Daar is nog geen definitieve beslissing over gemaakt, maar met de huidige situatie lijkt de kans nihil.