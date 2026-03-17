De FIFA toont zich standvastig in de situatie rond Iran. Het land plaatste zich voor het WK voetbal van komende zomer, maar door de oorlog tussen het land met Israël en gastland Verenigde Staten is deelname allerminst zeker. De voetbalbond meldt nu dat het verplaatsen van wedstrijden geen serieuze optie is.

De FIFA is voorlopig niet van plan om de wedstrijden van Iran op het WK te verplaatsen naar Mexico. "We hebben regelmatig contact met alle deelnemende landen, waaronder Iran, om de planning voor het WK te bespreken", laat een woordvoerder van de wereldvoetbalbond weten. "FIFA kijkt ernaar uit dat alle deelnemende teams volgens het op 6 december aangekondigde wedstrijdschema zullen spelen."

Poulefase

Iran werd tijdens de loting in Washington gekoppeld in groep G aan België, Nieuw-Zeeland en Egypte. De duels met de Belgen en Nieuw-Zeeland staan gepland in Los Angeles. Seattle is de speelstad voor het duel tussen Iran en Egypte. Iran wilde het basiskamp tijdens het WK in Tucson, Arizona beleggen. Maar sinds de oorlog met de Verenigde Staten en Israël zijn de plannen van Iran veranderd.

Oorlog

Voorzitter Mehdi Taj van de voetbalbond heeft de FIFA gevraagd de groepsduels naar Mexico te verplaatsen. "De Amerikaanse president heeft duidelijk aangegeven dat hij de veiligheid van het Iraanse team niet kan garanderen, dus we zullen zeker niet naar de Verenigde Staten gaan", zei Taj in een bericht dat door de ambassade van Iran in Mexico is verspreid.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zou 'het niet gepast zijn' dat Iran naar het WK komt, 'voor hun eigen leven en veiligheid'. Eerder meldde hij nog dat Iran 'gewoon welkom' was. Deelname van het land aan het mondiale eindtoernooi lijkt dus steeds kleiner.

Pride Match

Eerder was er ook al consternatie in het Midden-Oosten over de wedstrijd tussen Iran en Egypte. Dat duel werd, door de stad Seatlle, omgedoopt tot een zogeheten Pride Match. Aangezien beide teams uit islamitische landen komen, werd dat niet met veel gejuich ontvangen.

Scenario's zonder Iran

Mocht Iran toch niet meedoen aan het WK voetbal, waar het alle schijn van heeft, zijn er verschillende scenario's om het op te lossen. De FIFA is daar echter nog vrij onduidelijk over. Het doorgeven van het ticket aan een ander land uit de regio, zoals Irak of de Verenigde Arabische Emiraten, is een optie. Ook een groep van slechts drie landen behoort tot de mogelijkheden.