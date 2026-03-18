De voetbalsters van Iran zijn na een behoorlijk lange reis aangekomen in hun eigen land. Om de ploeg was veel te doen, daar een aantal speelsters liever in Australië bleven met het oog op asiel. Enkele van hen kwamen daar later weer op terug.

De Iraanse vrouwenvoetbalselectie moest lang reizen om terug te keren in eigen land. De voetbalsters staken woensdag bij het Turkse Gürbulak de grens over, na een terugreis via onder meer Kuala Lumpur en Istanbul vanaf de Azië Cup in Australië. De reis was moeilijker vanwege de vele vliegbeperkingen door de oorlog in Iran.

Asiel

Twee voetbalsters zijn nog in Australië, na daar asiel te hebben aangevraagd. Vijf anderen maakten daar aanvankelijk gebruik van, maar kwamen daarop terug en reisden alsnog samen met de rest van de ploeg vanuit Kuala Lumpur terug naar huis. Naar alle waarschijnlijkheid door de dreiging die hun achtergebleven familie in Iran boven het hoofd hing.

Veiligheid

Er waren zorgen over de veiligheid van de voetbalsters in eigen land, nadat ze voor hun openingsduel van de Azië Cup begin deze maand in Australië niet met het volkslied hadden meegezongen. Daarop werden ze op de staatstelevisie 'verraders' genoemd. Onderweg naar het vliegveld probeerden demonstranten zelfs om de spelersbus tegen te houden.

Azië Cup

De Azië Cup begon net na de start van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël enerzijds en Iran anderzijds. Bij de tweede en derde wedstrijd zongen de Iraanse voetbalsters wel mee met het volkslied. Ruim een week geleden zat hun toernooi erop.

Iran eindigde in Australië puntloos onderaan. In een poule met verder gastland Australië, Zuid-Korea en de Filipijnen verloor de ploeg alle duels. Met nul gescoorde doelpunten en negen tegengoals werd het toernooi geen succes.

Mannenploeg

Ook rond de mannenploeg van Iran is de afgelopen tijd zeer veel te doen. Door de oorlog van het land met de Verenigde Staten en Israël is het nog maar de vraag of Iran mee doet aan het WK voetbal van komende zomer. Daar is het land al lang en breed voor geplaatst. Aangezien alle drie de groepswedstrijden in de Verenigde Staten worden gespeeld stelden eerder zowel president Donald Trump als de voorzitter van de Iraanse voetbalbond dat deelname zo goed als uitgesloten is.