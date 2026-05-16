Het had het einde moeten zijn van een sprookjesachtig seizoen voor Heart of Midlothian, maar op Celtic Park liep op de slotdag alles anders. Hearts zag de Schotse titel in de slotfase aan zijn neus voorbijgaan en moest daarna ook nog getuige zijn van ongekende taferelen. Spelers en stafleden werden fysiek en verbaal belaagd door Celtic-supporters die het veld bestormden.

Hearts had aan een punt genoeg om voor het eerst sinds 1960 landskampioen van Schotland te worden. Via aanvoerder Lawrence Shankland kwamen de bezoekers vlak voor rust op voorsprong, maar een penalty van Arne Engels in de blessuretijd zorgde voor de gelijkmaker. Lang leek dat genoeg, maar in minuut 87 zette de Japanner Daizen Maeda Celtic op voorsprong. In de achtste minuut van de blessuretijd maakte Callum Osmand er 3-1 van en daarmee was het sprookje van Hearts definitief voorbij.

Kampioensfeest loopt volledig uit de hand

Direct na het laatste doelpunt liep de situatie volledig uit de hand. Nog voor het eindsignaal klonk, stormden Celtic-supporters massaal het veld op. Daarbij werden spelers en stafleden van Hearts fysiek en verbaal belaagd. De selectie verliet onder politiebegeleiding het veld en keerde zonder te douchen terug naar Edinburgh, de spelers stapten met hun tenues nog aan direct de bus in.

Hearts liet er geen gras over groeien. In een officieel statement op de clubwebsite spreekt de club van 'schandalige taferelen die het Schotse voetbal wederom in verlegenheid hebben gebracht'. De club bevestigt contact te hebben opgenomen met de politie en eist de zwaarst mogelijke sancties. "De veiligheid van onze mensen was onze hoogste prioriteit tijdens deze onacceptabele taferelen", aldus Hearts.

Hearts blijft in tranen achter

De hectische omstandigheden zorgden er ook voor dat club die vrijwel het hele seizoen bovenaan stond geen enkele mediaverplichtingen kon nakomen na de wedstrijd. Hearts biedt daarvoor excuses aan, maar legt de schuld volledig bij de chaos op het veld. "Onze spelers werd bovendien de kans ontnomen om onze fantastische fans te bedanken voor hun steun dit seizoen."

Bij Celtic reageerde men een stuk rustiger. Aanvoerder Callum McGregor wuifde de veldbestorming grotendeels weg, terwijl manager Martin O'Neill aangaf niet te hebben meegekregen dat Hearts-spelers waren belaagd. "Als dat gebeurd is, dan is dat absoluut niet oké", aldus O'Neill. "Ik dacht eigenlijk dat de wedstrijd nog niet voorbij was en probeerde supporters juist van het veld af te krijgen."

