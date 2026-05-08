De kans is zeer aanwezig dat Luuk de Jong FC Porto na een jaar alweer gaat verlaten. Vanwege familiaire omstandigheden zou de spits mogelijk terug willen keren naar Nederland.

Volgens de Portugese krant A Bola ligt de toekomst van De Jong bij Porto nog altijd open. Meerdere media brachten naar buiten dat de spits zeker zal vertrekken aan het eind van het seizoen, maar de waarheid is dat beide partijen nog altijd in gesprek zijn. Porto en De Jong houden rekening met meerdere factoren, waaronder de familiaire omstandigheden waardoor hij terug naar Nederland zou willen, maar ook de revalidatie van zijn zware blessure.

Revalidatie

De Jong had slechts vijf competitiewedstrijden voor Porto gespeeld en één goal gemaakt toen het in december helemaal mis ging. De 35-jarige spits scheurde zijn kruisband en direct werd duidelijk dat zijn seizoen erop zat. De Jong kwam niet meer in actie voor Porto en is nog altijd bezig met zijn revalidatie. Ook dit speelt in de ogen van club en speler mee in zijn beslissing. De Jong heeft een contract tot 30 juni van dit jaar.

Het is niet bekend om wat voor familiaire redenen De Jong graag terug naar Nederland zou willen, maar Porto zou de bal grotendeels bij de spits neerleggen. In de komende anderhalve maand zal hij dus beslissen of hij in de Portugese stad blijft, of hij kiest voor een terugkeer in Nederland. Het is niet bekend of hij dan ook blijft voetballen en er zijn ook nog geen clubs bekend die hun interesse in De Jong hebben getoond.

PSV

De Jong is bij PSV nog altijd een ware clublegende. Met de Eindhovenaren werd hij vijf keer kampioen van Nederland. Dat lukte De Jong ook één keer met FC Twente. In totaal staat de spits op een gigantisch aantal van 192 goals en 100 assists in 337 Eredivisie-wedstrijden. Maar liefst 186 van die 192 treffers maakte de in Zwitserland geboren De Jong voor zijn grote liefde PSV.

