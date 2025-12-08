Luuk de Jong kreeg afgelopen week een gigantische domper te verwerken toen hij naar buiten bracht dat er een blessure in zijn kruisband is geconstateerd. Tijdens het meest recente duel van FC Porto staken zijn teamgenoten hem een prachtig hart onder de riem.

Op zijn Instagram maakte De Jong vorige week bekend dat hij geblesseerd is aan de voorste kruisband. "Ik heb een kruisbandblessure. Ik ben er kapot van, na maanden van hard trainen om weer terug te komen om het team te helpen bij deze geweldige club, sta ik nu weer langs de zijlijn." De Jong kampte een groot gedeelte van de eerste seizoenshelft al met een andere blessure en die hield hem al geruime tijd aan de kant. De schok was dan ook groot bij zijn ploeggenoten in Portugal.

'We vinden wel een manier'

Porto speelde zondag de competitiewedstrijd tegen CD Tondela. De Portugezen wonnen de uitwedstrijd met 2-0 na onder andere een openingstreffer van Samu Aghehowa. De Spaanse concurrent van De Jong besloot daarna de Nederlander een hart onder de riem te steken. Samu trok zijn shirt omhoog en liet een ondershirt zien met daarop de tekst: 'Wij zijn er voor je Luuk'. Porto plaatste de foto van de Spaanse spits ook op hun social media en De Jong reageerde zelf met een blauw hartje onder de post.

Na de wedstrijd werd ook Francesco Farioli op zijn persconferentie gevraagd naar zijn gevoel over de situatie van De Jong. " Luuk vindt altijd manieren om ons te helpen met zijn leiderschap en karakter. Zoals je zag op het shirt van Samu, was deze overwinning voor hem. Hij is helaas de rest van het seizoen uitgeschakeld, maar hij zal terugkeren om ons te helpen. Tussendoor zal hij dicht bij ons blijven, want we hebben hem ook nodig als leider", vertelt Farioli over de routinier die lange tijd bij PSV speelde.

Luuk de Jong

De Jong besloot vorig jaar zomer zijn contract niet te verlengen bij PSV en nog een keer een buitenlands avontuur aan te gaan. De 35-jarige spits werd uit het niets gepresenteerd op de open dag van FC Porto, maar heeft zijn stempel dus nog niet op het elftal kunnen drukken. In totaal deed De Jong in zeven duels mee namens de Portugezen.