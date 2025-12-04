Luuk de Jong heeft verschrikkelijk nieuws ontvangen in Portugal. De Nederlandse spits was net weer op de weg terug na een vervelende knieblessure en krijgt nu weer een domper te verwerken.

De oud-spits van PSV laat weten dat hij het vreselijke nieuws gisteren ontving. "Ik heb een ACL-blessure", meldt De Jong. Dat is een kwetsuur aan de voorste kruisband, een veel voorkomende blessure bij voetballers. Porto meldt dat het om 'een gedeeltelijke scheur' gaat. "Ik ben er kapot van, na maanden van hard trainen om weer terug te komen om het team te helpen bij deze geweldige club, sta ik nu weer langs de zijlijn", schrijft hij op Instagram.

Eerdere blessure

Luuk de Jong was net weer op de weg terug na een vervelende knieblessure toen hij net bij Porto kwam. Op 22 november maakte hij weer zijn rentree. Maar afgelopen weekend ging het weer mis voor de 35-jarige Nederlander.

Francesco Farioli gaf eerder al aan dat het lastig werd voor De Jong om aan te haken bij de eerstvolgende wedstrijd van Porto, tegen Vitoria Guimarães donderdagavond. Dat bevestigt De Jong nu zelf op Instagram. Hoe lang hij er daadwerkelijk uit zal liggen, is nog onduidelijk.

Overstap naar Porto

Daarmee is de overstap van De Jong naar Porto nog niet wat hij ervan had gehoopt. Tot nu toe speelde hij in de competitie maar vijf wedstrijden en scoorde hij één keer. Hij heeft in Portugal een contract voor een jaartje, tot de zomer van 2026 dus. Het is te hopen voor de spits dat hij nog in actie kan komen dit seizoen, wat nog altijd afwachten is.

De komst van De Jong bij Porto was een bijzonder moment. De transfer werd tot het laatste moment geheim gehouden, een unicum in deze tijd van alle sociale media en transferjournalisten. Ook zijn afscheid bij PSV was groots, waar hij door de jaren heen uitgroeide tot een echt clubicoon. De persruimte van PSV is zelfs naar hem vernoemd.

