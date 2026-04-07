Een bijzondere gast werd dinsdagmiddag ingebeld op de platte kar bij PSV. Tijdens de huldiging van de kampioen werd oud-aanvoerder Luuk de Jong opgebeld door DJ LaFuente. In zijn FC Porto-trainingspak was hij toch een beetje bij de huldiging van 'zijn' PSV.

Terwijl DJ LaFuente de muziek begeleidt op de kar, belt hij ook wat bijzondere mensen op. De spelers bellen een boel mensen op, maar één sprong eruit. De DJ belde zijn goede vriend Luuk de Jong op. De oud-aanvoerder van PSV was net klaar met zijn revalidatietraining bij FC Porto en nam op in zijn trainingspak.

LaFuente liet zijn telefoon zien aan Ismael Saibari die een gat in de lucht sprong toen hij De Jong zag. Daarna ging de telefoon, met De Jong in beeld, de hele bus rond. Ook kwam de telefoon even bij aanvoerder Jerdy Schouten terecht. Hij zit met zijn geblesseerde knie op een kruk op de kar.

Terwijl hij lurkt aan een sigaar spreekt hij met zijn voorganger De Jong. Ze zitten allebei in hetzelfde bootje: ook De Jong is zwaar geblesseerd aan zijn knie. Hij liep die blessure eind november op. Het zal ongetwijfeld ook even daarover gegaan zijn.

De Jong werd maar liefst vijf keer kampioen met PSV en gooide meerdere keren de schaal de lucht in. Dat mocht Schouten ditmaal doen, hij werd door zijn medespelers op het podium getild waar hij de schaal van Mark van Bommel kreeg.

Schouten viert, ondanks zijn zware knieblessure, het feest lekker mee en is van plan het er lekker van te nemen. "Ik probeer van het feest te genieten. Het is niet dat ik bijna terug ben, dus een drankje extra maakt niet zoveel uit. Dat doe ik lekker gewoon, ik ga feestvieren met de jongens. Voor vandaag helpt het, morgen val ik misschien in een donker gat", besluit de pechvogel van PSV.

Vlak voordat de dj met De Jong belde, sprak hij nog met Sportnieuws.nl over zijn bijzondere rol bij het feestje van de club. "Ik krijg kippenvel als ik eraan denk. Ze zijn allemaal stoer, cool, onoverwinnelijk en normaal helemaal in focus. Maar dan stappen ze die kar op en dan beseffen ze ineens wat ze teweeg hebben gebracht bij de fans. Dan voelen ze ineens de liefde van de supporters, die blikken zijn goud waard", zei hij onder andere.