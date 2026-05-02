Erling Haaland schiet de doelpunten bij Manchester City er aan de lopende band in. Het is dan ook niet gek dat de Noorse superspits een zeer riant salaris ontvangt van zijn werkgever. Maar uit zijn bankekening is onlangs een flinke hap genomen. Haaland heeft namelijk miljoenen euro's over de balk gesmeten.

Onlangs baarde Erling Haaland nog veel opzien, en zorgde hij voor de nodige ophef, toen bleek dat hij een rol speelde in een nieuwe commercial van biermerk Budweiser. Vooral in zijn eigen land Noorwegen kon dat op veel kritiek rekenen, daar dergelijke reclames in dat land zijn verboden. Maar nu die saga nog maar net is overgewaaid, komt Haaland op een heel andere manier in het nieuws. En dat heeft alles te maken met een erg dure uitgave.

Luxe uitgave

Als topvoetballer moet je immers ook buiten het veld een luxe leven kunnen leiden. Dat dacht ook Haaland naar alle waarschijnlijkheid, want hij kocht een huis in Engeland van ruim zeven miljoen euro. Dat blijkt uit exclusieve documenten in handen van The Sun. Het enorm luxe huis staat sinds vorig jaar al op zijn naam, maar het komt nu pas naar buiten.

Er is in ieder geval zat plek voor de Noorse spits en zijn teamgenoten, daar het kleine paleisje in het Engelse Cheshire over tien slaapkamers beschikt. Bij het huis zit bovendien een groot stuk land met onder meer een klein meer, een zwembad, een grote tuin en zelfs stallen. Genoeg ruimte om zich dus optimaal voor te bereiden op de spannende slotfase in Engeland, en het daaropvolgende WK voetbal.

Afgeschermd leven

Alsof die zeven miljoen euro nog niet genoeg waren, zal hij binnenkort ook starten met de bouw van een garage voor al zijn sportwagens. Ook dat heeft nog het nodige prijskaartje. Het lijkt er dan ook op dat Haaland met zijn vriendin Isabel Haugseng, en hun zoontje, van plan zijn om er nog lang te wonen. Ook toont het aan dat de spits van Manchester City toch liever in de schaduw leeft dan in de schijnwerpers.

Het huis van Haaland is immers erg afgelegen, waardoor er geen ruimte is voor pottenkijkers of paparazzi. Overigens lijkt hij de dure aankoop niet al te erg te gaan voelen in zijn portemonnee. Haaland strijkt wekelijks zo'n half miljoen pond op, waardoor hij nog geen heel seizoen hoeft te werken om het optrekje te bekostigen. Ook zijn omstreden reclame met Budweiser zal hem ongetwijfeld veel geld hebben opgeleverd.