Veel Ajax-fans zullen zaterdag met veel interesse naar het Engelse Championship hebben gekeken. Daar speelde zich een wedstrijd af met groot belang. Ipswich Town moest promoveren, zodat de Amsterdamse club een aardig zakcentje zou verdienen. Dat gebeurde enkele uren voor de kraker met PSV.

Voor de start van dit verhaal moeten we terug naar de zomer van 2023. Toen was de Duitser Sven Mislintat directeur voetbalzaken bij Ajax. Die had een gat in zijn hand. In Duitsland werd hij Diamantenauge genoemd, maar daar bleek in Amsterdam weinig van waar. Zo haalde hij twaalf spelers voor ruim 100 miljoen euro, waarvan het overgrote deel troep bleek.

Onder hen Chuba Akpom, die na een goed seizoen bij Middlesbrough in het Championship, voor iets meer dan 12 miljoen euro overkwam. Dat bleek een totale mismatch. In 68 wedstrijden, waarin de Engelsman voornamelijk invaller was, scoorde hij 23 keer. Dus stuurde Alex Kroes, tot voor kort de technische man bij Ajax, hem terug naar Engeland.

Extra inkomsten Ajax door promotie Chuba Akpom

Naar Ipswich Town welteverstaan, op huurbasis. Daarbij werd de afspraak gemaakt dat de Engelse club hem bij promotie naar de Premier League definitief zou moeten inlijven voor 9,3 miljoen euro. Zaterdag viel de beslissing daarover. Bij Ipswich kwam er de laatste periode zand in de motor, waardoor het nog ongemeen spannend was op de slotdag.

Ze hadden echter geluk dat naaste belager Millwall in de vorige speelronde punten morste bij het al gedegradeerde Leicester City. Dus ging het vorig jaar uit de Premier League gedegradeerde Ipswich de 46e wedstrijd van het seizoen in met één punt voorsprong op de belangrijkste concurrent. Verder maakte ook Middlesbrough nog een kleine kans op directe promotie.

Ipswich Town speelde het laatste duel tegen QPR, dat nergens meer voor speelde. Binnen tien minuten was het 2-0 door goals van George Hirst en Jaden Philogene-Bidace. Toen was de spanning bij Ajax-fans er wel vanaf. Door de zege (3-0 uiteindelijk) kunnen ze in Amsterdam 9,3 miljoen euro tegemoet zien. Een welkome meevaller vlak voor de belangrijke wedstrijd met landskampioen PSV. En Akpom... die bleef zoals gebruikelijk de laatste tijd de hele wedstrijd op de bank voor Ipswich.

Ajax - PSV

Zaterdagavond zullen de gezichten in Amsterdam dus vrolijk zijn. In de eigen Johan Cruijff ArenA wacht een confrontatie met PSV, dat door het behaalde kampioenschap naar Ibiza vloog om verder te feesten. Ajax is nog verwikkeld in de strijd om Europees voetbal. Zaterdag moet er dus gewonnen worden. Want de aanstaande transfer van Akpom mag misschien geld opleveren, dat doet spelen in de Champions League ook.