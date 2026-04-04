Topvoetballer Kevin De Bruyne vertrok vorig jaar na tien jaar bij Manchester City en tekende bij Napoli. Nu doet hij een boekje open over het leven in Italië. De Belg vindt het moeilijk om balans te vinden tussen topsport en het gezinsleven.

In een interview met La Gazzetta dello Sport spreekt De Bruyne over het vaderschap. Samen met zijn partner Michèle heeft hij drie kinderen: Mason Milian (10), Rome (7) en Suri (5). Hoe omschrijft de middenvelder zich als ouder? "Soms een erg strenge, maar ik probeer wel zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor mijn kinderen."

Hij is ontzettend trots op alledrie. De Bruyne heeft ook zijn sportiviteit aan hen doorgegeven. "Als ik mijn zoon zie voetballen, ben ik trots. Maar ook als ik de andere zie paardrijden of mijn dochter zie dansen. Ik hou ervan om ze gelukkig te zien, dat ze kunnen doen wat ze willen waar ze blij van worden. Ik zal hen altijd steunen."

Moeilijke situatie

De Bruyne stelt dat het een lastige combinatie is, het vaderschap en zijn sportieve carrière. "De situatie is niet de makkelijkste, want ik kan geen normale vader zijn", legt hij uit. "Mensen herkennen me en laten me niet met rust. Ik probeer de juiste balans te vinden, maar het is moeilijk."

Voetbalpensioen

De 34-jarige miljonair weet dan ook al wat hij gaat doen als hij ooit stopt als profvoetballer: genieten van zijn familie. "Want zij hebben zoveel opofferingen voor mij gemaakt", vertelt hij. Toch is hij nu nog niet bezig met zijn pensioen. "Ik heb nog een contract en ben heel gelukkig in Napels."

Verloren interesse