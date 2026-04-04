Arne Slot zag vanaf de zijlijn hoe zijn Liverpool van de mat werd geveegd in de FA Cup door een dodelijk effectief Manchester City. Zijn collega aan de andere kant moest door een schorsing toekijken vanaf de tribune. Daar zat hij samen met zijn dochter Maria, die meer de aandacht opeiste.

Guardiola pakte onlangs tegen Newcastle United zijn zesde gele kaart in de binnenlandse competities. Het kwam hem op een schorsing van twee wedstrijden te staan. De Spaanse coach moest daardoor de wedstrijd van Manchester City tegen Liverpool vanuit de VIP-plaatsen in het Etihad bekijken, waar hij zijn tweede duel schorsing uitzat.

De camera had het druk met Guardiola, die steeds meer armgebaren gebruikte naarmate de wedstrijd vorderde. De Spaanse trainer raakte vooral gefrustreerd nadat de Citizens in de eerste helft een strafschop werd onthouden.

Dochter Pep Guardiola maakt indruk

Telkens wanneer Guardiola in beeld was, viel ook zijn 25-jarige dochter op. Die had namelijk plaats genomen naast haar vader. De influencer met 894.000 volgers maakte een stuk kalmere indruk dan de trainer. Dat viel ook op bij mensen op sociale media, die via X lovend over haar waren.

Dikke zege Manchester City

Uiteindelijk won City wel ruim met 4-0 in de kwartfinale van de FA Cup. Virgil van Dijk speelde een ongelukkige rol. De aanvoerder veroorzaakte in de 37e minuut een strafschop toen hij een overtreding maakte op Nico O'Reilly. Erling Haaland benutte de strafschop: 1-0. Haaland verdubbelde in de blessuretijd van de eerste helft de voorsprong toen hij na een voorzet van Antoine Semenyo in de lucht Ibrahima Konaté aftroefde.

Kort na rust liep Antoine Semenyo weg uit de rug van Van Dijk en scoorde vervolgens fraai met een stiftbal: 3-0. Haaland maakte in de 57e minuut zijn derde doelpunt door via de onderkant van de lat raak te schieten. Mohamed Salah miste daarna nog een strafschop voor Liverpool. Bij Manchester City was assistent-trainer Pepijn Lijnders door de schorsing van Guardiola de eindverantwoordelijke.