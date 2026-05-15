Vinicius Junior en zijn vriendin Virginia Fonseca hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dat maakt het stel bekend via Instagram. Het is niet bekend om wat voor redenen het stel uit elkaar gaat.

In september 2025 maakte het stel hun relatie bekend. Een klein jaar later is het dus alweer over tussen Vinicius en Fonseca. "Ik zal mezelf altijd toelaten om te leven. Iets echts leven, zonder angst en berekeningen en zonder te stoppen met wie ik ben", begint Fonseca aan haar bericht over de break-up met de Braziliaanse stervoetballer van Real Madrid.

'Ik heb mezelf heel erg toegewijd'

Fonseca vertelt dat ze in de relatie met Vinicius zichzelf 'heel erg heeft toegewijd' aan haar vriend. "Ik heb ondanks dat altijd heel hard gewerkt voor mijn dromen en verantwoordelijkheden. Maar ik ben ook een vrouw en ik wil mezelf toestaan om te leven zonder barrières. Daarmee staat respect hoog in het vaandel in al mijn relaties", gaat Fonseca verder.

Voor Fonseca zijn er in het leven 'dingen waar niet over te onderhandelen valt'. "Dus als iets nergens op slaat, dan ben ik liever volwassen en sluit ik het met liefde af in plaats van te blijven. Vandaag hebben we ervoor gekozen om met respect allebei onze eigen weg in te slaan", kondigt de influencer aan dat ze uit elkaar is met de voetballer. "Ik gun Vinicius heel veel liefde en succes en dat alles met heel veel aandacht. Ik vraag om ieders respect en ik hoop dat iedereen deze bladzijde om kan slaan. Net als ik dat doe."

WK voetbal

De timing van het einde van de relatie is voor Vinicius wellicht niet heel fijn. Over een maand speelt de aanvaller van Real Madrid het WK met zijn thuisland Brazilië. Er is zelfs een reële mogelijkheid dat Vinicius Oranje tegenkomt op het WK. Als Nederland de poulefase doorkomt als nummer 1 of 2 en Brazilië eindigt ook op één van die twee plekken, dan treft Nederland het Zuid-Amerikaanse land in de eerste ronde na de groepsfase.

