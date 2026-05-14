De organisatie van het WK voetbal heeft bekendgemaakt wie de halftime-show zullen verzorgen tijdens de finale. Madonna, Shakira en K-popgroep BTS zullen gaan optreden.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van het evenement van het WK dat er een zogeheten halftime-show zal zijn tijdens de finale. De aankomende editie van het WK voetbal vindt plaats in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Het is met 48 deelnemende landen het grootste ooit en gaat op 11 juni van start. De finale is op 19 juli in het MetLife Stadium in New Jersey.

De Colombiaanse Shakira heeft dit jaar opnieuw het officiële nummer voor het WK voetbal gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Dat is overigens niet voor het eerst, in 2010 scoorde ze een grote hit met Waka Waka voor het WK in Zuid-Afrika. Het nieuwe nummer Dai Dai verschijnt vrijdag. Shakira heeft al een lange geschiedenis met het toernooi. In het verleden trad ze ook op bij de sluitingsceremonie van het WK voetbal in 2014 (Brazilië) en 2006 (Duitsland).

Veranderingen WK voetbal

Ook de NOS voert een aantal veranderingen door voor het aankomende WK voetbal en de wedstrijden van Oranje. Zo worden er reclameblokken uitgezonden tijdens de drinkpauzes die worden gehouden op het toernooi. Ook kunnen spelers of stafleden al tijdens de rust worden geïnterviewd door de aanwezige media. Ook dat gebeurde nog niet eerder op een eindtoernooi.

Oranje

Of Oranje in de finale zal staan is natuurlijk nog afwachten, maar op woensdag 27 mei maakt bondscoach Ronald Koeman wel bekend met welke selectie hij de eindstrijd wil halen. Daarna volgen in juni de poulewedstrijden met op zondag 14 juni Nederland - Japan om 22:00 uur. Vervolgens volgt op zaterdag 20 juni om 19:00 uur het duel met Zweden en de poule wordt afgesloten met de wedstrijd tegen Tunesië op vrijdag 26 juni om 01:00 uur in de nacht.

