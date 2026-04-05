Aan de loopbaan van de Braziliaanse voetballer Oscar is op een vervelende manier een einde gekomen. De 34-jarige Oscar dos Santos Emboaba Júnior, zoals hij voluit heet, stopt vanwege aanhoudende hartproblemen.

Oscar stond onder contract bij het Braziliaanse São Paulo. De 34-jarige middenvelder speelde 48 interlands voor Brazilië, maar maakte vooral faam als speler van Chelsea. Hij won twee keer de titel in de Premier League met de Engelse club.

Met Brazilië speelde hij tegen Oranje in de troostfinale van het WK 2014 in eigen land, die Nederland won.

China

Na zijn periode bij Chelsea verhuisde Oscar naar China, waar hij nog eens drie keer landskampioen werd met Shanghai Port. In december 2024 keerde hij terug naar de club waar hij begon. Afgelopen november belandde hij in het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden na een inspanningstest. Nader onderzoek wees een hartkwaal uit, waardoor voetballen op het hoogste niveau niet meer verantwoord was.

"Ik had graag meer willen betekenen voor São Paulo. Ik denk dat ik zowel de voetbalkwaliteiten als de leeftijd had om meer te spelen, maar helaas is dit gebeurd", schreef Oscar op de sociale media van de club. "Nu ga ik met pensioen en blijf ik São Paulo als fan steunen."

Geld

Na zijn jaren in Londen speelde Oscar ook nog jarenlang bij Shanghai Port in China. Daar streekt hij neer op zijn 25e en naar verluid zwichtte hij voor het aanbod van een extreem salaris. GiveMeSport heeft het over 400.000 Britse pond per week.

Daar zei hij destijds over: "Elke voetballer, of eigenlijk iedereen die werkt, wil geld verdienen om zijn familie te helpen. Ik kom uit een zeer arme sociale omgeving in Brazilië. We hadden niets. Dit is de vrucht van mijn harde werk en als ik dit verdien, is dat omdat ik het heb gemaakt."

Chinese Super League

De Chinese Super League haalde in die jaren meer grote namen naar het Aziatische land. De laatste jaren is de competitie echter minder in zicht. De Saudische voetbalcompetitie bleek nog grotere bedragen neer te kunnen leggen. Onder meer Carlos Tevez, Hulk, Ezequiel Lavezzi, Marouane Fellaini, John Obi Mikel en Marko Arnautovic weken een tijdje uit nar China.