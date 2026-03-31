Curaçao heeft de eerste interlandperiode onder Fred Rutten op een dramatische manier afgesloten. In het eerste oefenduel werd er nog met 2-0 verloren van China en dinsdag was Australië met maar liefst 5-1 te sterk.

Bondscoach Rutten stuurde een fors aantal andere spelers het veld in vergeleken met de 2-0 nederlaag tegen China vorige week. Zo zaten onder andere Sontje Hansen (Middlesbrough), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Riecheldy Bazoer (Konyaspor) en Joshua Brenet (Kayserispor) op de bank. Er was wel ruimte voor Roshon van Eijma (RKC Waalwijk), Shurandy Sambo (Sparta), Tahith Chong (Sheffield United) en Jeremy Antonisse (Kifisia).

Bij Australië zaten ook een aantal bekende namen bij de selectie. Zo was er een basisplaats voor Ajdin Hrustic van Heracles Almelo en zat Feyenoord-uitblinker Jordan Bos op de bank. Op doel bij Australië stond oud-AZ-keeper Matthew Ryan.

Tegenvallend begin

In de eerste helft was het voor Curaçao net als tegen China wat aftasten. De ploeg kreeg wat kansjes op de zege, maar al snel kwam Australië op een voorsprong. Na een goede actie was het buitenspeler Awer Mabil die de bal achter Curaçao-doelman Eloy Room kreeg. Dat betekende werk aan de winkel voor Rutten en zijn manschappen. Voor rust kreeg Curaçao nog wat kansjes via Chong en Juninho Bacuno, maar een gelijkmaker viel voor de onderbreking nog niet.

Na rust viel dan toch eindelijk de eerste goal van Curaçao onder leiding van Rutten. Ex-Ajax-speler Ar'Jany Martha schoot de gelijkmaker binnen. Daarna ging het echter helemaal mis voor Curaçao. Via een aantal goede wissels voor Australië, waaronder het inbrengen van Bos, werd de thuisploeg steeds sterker. Binnen twintig minuten wisten Alessandro Circati, Bos en Nestory Irankunda (twee keer) te scoren, waardoor Australië op 5-1 voorsprong kwam en bleef.

Voor Curaçao is deze interlandperiode absoluut geen goede voorbereiding op het aankomende WK. Dan neemt het land het op tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust in de poulefase. Daarvoor wacht nog wel een oefenduel met Schotland op 30 mei. Australië speelt ook het WK en zit in de poule met Paraguay, de Verenigde Staten en een winnaar van de play-offs.