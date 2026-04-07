Ondanks de 1-2 nederlaag toonde Real Madrid-coach Alvaro Arbeloa zich vol vertrouwen voor de return in München tegen Bayern. De trainer gelooft stellig dat zijn ploeg in staat is tot een comeback, net als bij eerdere historische prestaties in de Champions League.

Arbeloa analyseerde de nederlaag en stelde dat het een resultaat was dat 'met een beetje meer geluk voorkomen had kunnen worden'. De trainer wees op cruciale fouten van zijn team: “We leden twee keer balverlies, wat we absoluut moesten vermijden. Tegen dit soort teams betaal je daar de prijs voor.”

'Wij weten hoe moeilijk het is'

Toch blijft het vertrouwen voor de wedstrijd in Duitsland aanwezig. “Als er één team is dat in München kan winnen, dan is het Real Madrid. Wij zijn Real Madrid, we weten hoe moeilijk het is om daar te winnen, maar we gaan ervoor”, aldus de coach.

'Wie niet gelooft, blijft maar thuis'

Ondanks de fouten die de uitslag bepaalden, prees de coach de prestatie van Neuer en de aanvallende kracht van zijn team. “We hebben laten zien dat we ze pijn kunnen doen en doelpunten kunnen maken. We hadden meer dan genoeg kansen om nog een doelpunt te maken”, benadrukte hij, met een duidelijke waarschuwing: “Wie niet gelooft in de comeback, mag thuis in Madrid blijven, maar wij gaan er vol voor om in München te winnen!”

'Zeker nog niet gespeeld'

Antonio Rüdiger baalde van de thuisnederlaag van Real Madrid tegen zijn landgenoten. "Ik vind dat we de doelpunten te makkelijk weggeven", zei de verdediger vlak na de wedstrijd. "En het zegt ook wel iets dat hun doelman Manuel Neuer de beste speler van ze was." Uiteindelijk gaf Mbappé zijn ploeg toch nog een beetje meer perspectief voor de return (1-2). "Het is zeker nog niet gespeeld", zei Rüdiger over de return van volgende week woensdag in de hoofdstad van Beieren.

Beste speler ter wereld

Over de individuele spelers benadrukte Arbeloa de inzet van Mbappé, die hij omschreef als 'een zeer betrokken speler, in staat om het verschil te maken en te zijn wat hij is, de beste speler ter wereld'.