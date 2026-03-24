Topvoetballer Radja Nainggolan moet in België om een zeer opmerkelijke reden voor de rechter verschijnen. De bikkelharde middenvelder zou namelijk een lening hebben ontvangen in een zaak rond het smokkelen van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Een nieuw hoofdstuk in de toch al omstreden loopbaan van Nainggolan.

Dertigvoudig international van de Rode Duivels Radja Nainggolan moet samen met vijftien medeverdachten in de rechtbank verschijnen in een grootschalig onderzoek naar de import van drugs. De middenvelder van Patro Eisden zou in die zaak een lening van ruim een ton hebben ontvangen van een bekende Belgische crimineel, die hij later weer heeft terugbetaald. Dat heeft alle schijn van een vorm van witwassen.

Criminele organisatie

Begin 2025 werd Nainggolan al opgepakt op basis van een verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. Van die aanklacht lijkt hij vrij te worden gesproken. Zelf heeft de 37-jarige speler dat altijd ontkent, en de raadkamer nu ook. Voor zijn betrokkenheid bij de illegale geldstromen staat hij binnenkort dus wel nog terecht.

Drugszaak

De zaak rond Nainggolan en zijn medeverdachten volgt na een grootschalig onderzoek van ruim twee jaar. Centraal staat de Antwerpse haven, die bekend staat als doorvoersluis van Zuid-Amerikaanse drugs. Hoofdpersoon in de zaak is topcrimineel Ashraf Sekkaki. Bij het smokkelen van de hard drugs was Nainggolan niet betrokken.

Het wordt voor Nainggolan nog even afwachten wat er precies gaat geneuren, want een exacte datum voor het proces is er momenteel nog niet. Zowel de speler als zijn club Patro Eisden, actief op het tweede niveau in België, hebben nog niet gereageerd. Afgelopen weekend speelde hij als aanvoerder nog de hele wedstrijd mee bij zijn club.

Enfant terrible

Nainggolan staat al vrijwel zijn hele carrière te boek als een enfant terrible. Zo was zijn motivatie om te trainen niet altijd aanwezig. Bovendien staat Nainggolan bekend als vaste roker, waar ook veel beelden van online staan. Op Nieuwjaarsdag in 2018 maakte hij het zelfs zo bont door een video op Instagram te plaatsen waarop hij rookte, alcohol dronk en er volop op los vloekte.

Carrière Nainggolan

Ondanks alle problemen heeft de ervaren middenvelder een zeer verdienstelijke carrière gehad. Hij kwam vooral in actie in Italië. waar hij onder meer voor grootmachten AS Roma en Inter Milan speelde. Daarnaast mocht hij dertig keer het shirt van België dragen.