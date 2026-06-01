Het kampioensfeest van Paris Saint-Germain verplaatste zich maandag naar een onverwachte plek. Twee dagen na de historische Champions League-triomf op Arsenal doken vier sterren van de Franse kampioen op bij Roland Garros én het tennispubliek op Court Philippe-Chatrier ging uit zijn dak.

PSG versloeg afgelopen zaterdag Arsenal in de finale op de Puskás Aréna. Na negentig minuten en verlenging stond het 1-1, waarna de strafschoppenreeks met 4-3 in het voordeel van de Parijznaars viel. Het was de tweede opeenvolgende Champions League-titel voor de club, nadat PSG vorig jaar Inter Milan met 5-0 had vermorzeld in de finale.

Champions League-trofee

Désiré Doué en Warren Zaïre-Emery waren de eersten die op Court Philippe-Chatrier verschenen, met de trofee die vorig jaar werd gewonnen. "We brengen jullie de tweede ster van PSG. We zijn trots en gelukkig. We willen iedereen bij de club bedanken, het is een collectieve overwinning", zei Doué voor het uitgelaten publiek. Daarna voegden landgenoten van de Franse kampioensploeg Ousmane Dembélé en Bradley Barcola zich bij hen, met de nieuwste trofee in handen.

Voor de PSG-sterren is het feest nog niet klaar. "We hebben geweldige momenten beleefd met deze groep en we willen een derde titel winnen", zei Dembélé. Maar eerst wacht een ander groot toernooi. Dembélé, Zaïre-Emery, Barcola en Doué sluiten dinsdag aan bij de Franse nationale ploeg ter voorbereiding op het WK. Bij de vorige editie verloor Frankrijk in een legendarische finale van Argentinië, nu geldt Les Bleus wederom samen met ditmaal Spanje als topfavoriet om de titel te pakken.

WK staat voor de deur

Frankrijk speelt donderdag in Nantes een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust en volgende week maandag in Lille tegen Noord-Ierland, voordat de selectie afreist naar de Verenigde Staten voor het WK van 11 juni tot 19 juli. Les Bleus zijn ingedeeld in Groep I met Senegal, Irak en Noorwegen.

Roland Garros

Terwijl de PSG-sterren het publiek vermaakten, gaat het toernooi op Roland Garros intussen vrolijk verder. Het veld is al flink uitgedund aan de top: topfavoriet Jannik Sinner, Novak Djokovic en Iga Swiatek hebben inmiddels hun koffers gepakt, terwijl titelverdediger Carlos Alcaraz vanwege een blessure al voor het toernooi moest afhaken. Alexander Zverev en Felix Auger-Aliassime zijn aan de kant van de heren de hoogst geplaatste overgebleven spelers.

Voor Nederland was het intussen een dag om van te genieten. Demi Schuurs en het duo Sander Arends en David Pel bereikten allebei de kwartfinales in het dubbelspel. Eerder zwaaide het toernooi al afscheid van Jesper de Jong, die als lucky loser indruk maakte door de vierde ronde te halen - zijn beste prestatie ooit op een Grand Slam - voordat hij het onderspit moest delven tegen Zverev.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery and Bradley Barcola are at Roland Garros with the Champions League trophy 🏆 pic.twitter.com/4t7Xn3BUOB — TNT Sports (@tntsports) June 1, 2026

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover