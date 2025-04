Veelbesproken international blikt terug op arrestatie: 'Alsof ik de Belgische Pablo Escobar was'

Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan probeert zijn leven weer op de rit te krijgen. De 30-voudig international werd in januari opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne. "De mensen mogen mij gerust een alcoholieker noemen, maar met drugs heb ik niks te maken."

De 36-jarige middenvelder is nog altijd op het voetbalveld te vinden. Hij staat onder contract bij Lokeren op het tweede niveau van België. De voormalig speler van onder meer AS Roma en Internazionale is nog altijd verwikkeld in het drugsonderzoek. Hij zou een rol hebben gespeeld in de invoer van Zuid-Amerikaanse cocaïne via de haven van Antwerpen.

Dertigvoudig Belgisch international plots opgepakt vanwege onderzoek naar invoer van cocaïne Radja Nainggolan is maandagochtend opgepakt in België. De middenvelder die sinds kort uitkomt voor KSC Lokeren wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van Zuid-Amerikaanse cocaïne via Antwerpen.

Belgische Pablo Escobar

"Op een gegeven moment leek het wel alsof ik de Belgische Pablo Escobar was. Man, man, man. De mensen mogen mij gerust een alcoholieker noemen, maar met drugs heb ik niks te maken. Ik ben daar tegen", vertelt hij in een uitgebreid gesprek met HLN. Zijn auto heeft hij pas sinds kort weer in bezit. "Ik krijg mijn auto’s terug die in beslag waren genomen voor dat drugsonderzoek. Waar ik niks mee te maken had."

Nainggolan vertrok na een mislukt avontuur in Indonesië naar een club dicht bij huis. Met een reden, zo vertelt hij. Sinds kort trok hij in bij zijn nieuwe vriendin Stephanie. "Zij en de kinderen zijn de voornaamste reden waarom ik in België ben gebleven. Ik had ook voorstellen uit Turkije, uit Irak, uit Iran - daar kon ik 800.000 euro bruto per jaar verdienen -, maar ik wilde niet meer naar het buitenland."

"Bij Lokeren word ik alleen betaald per wedstrijd die ik speel, met wat bonussen als we winnen. Het grote geld verdien ik niet, maar dat maakt niet uit. Ik amuseer mij en ik ben blij met het leven dat ik hier nu heb opgebouwd."

Fles sambuca

De voetballer wil niets weten van drugs, maar erkent wel van een drankje te houden. "In Italië kenden ze mij overal en als ik op restaurant ging, kreeg ik bijna altijd een fles sambuca mee naar huis. Dan dronk ik er thuis nog eentje. En dat smaakte dan zo dat ik er nog eentje dronk. En plots was die fles leeg. Te veel dus", vertelt hij.

"Maar het is niet dat ik het nódig had om te drinken, dat ik ’s morgens vroeg aan de fles hing, of zo. Tegenwoordig drink ik sowieso een pak minder. De voorbije twee maanden ben ik zelfs maar twee keer uitgeweest. Ik word oud."