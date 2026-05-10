De veelbesproken Spaanse topvoetbalster Jennifer Hermoso (36) blikt terug op de verschrikkelijke momenten die ze doormaakte nadat ze met geweld werd gekust door Luis Rubiales, de voormalige voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Inmiddels is Hermoso haar thuisland ontvlucht en speelt ze aan de andere kant van de wereld.

Het is drie jaar geleden dat die omstreden kus het leven van de voetbalster veranderde. In 2023 won de aanvalster met het Spaanse nationale team het WK vrouwenvoetbal, na een 1-0 overwinning in de finale tegen Engeland. Tijdens de huldiging op het podium, toen ze haar WK-medaille ontving, werd Hermoso met geweld gekust door Rubiales. Het Openbaar Ministerie eiste tweeënhalf jaar gevangenisstraf voor de voormalige voorzitter van de Spaanse bond, wegens seksuele agressie.

Uiteindelijk werd zijn straf verlaagd tot een boete van 10.800 euro. Hij nam vervolgens wel zelf ontslag bij de Spaanse bond en de UEFA. Voor Hermoso ging het trauma verder. De voetbalster vertelde hoe ze ernstige bedreigingen ontving op sociale media, en hoe ze bang was om de straat op te gaan.

'Het was ondraaglijk'

"Ik kreeg veel bedreigingen op sociale media. Dingen als: 'Als ik je op straat zie, vermoord ik je!' Ik moest een week Madrid verlaten omdat het ondraaglijk was. Op straat keek ik constant om me heen om te zien of iemand me filmde. Ik dacht zelfs dat mijn telefoon gehackt was. Het was een nachtmerrie", verklaarde Hermoso aan L'Equipe, drie jaar nadat ze door Rubiales werd gekust.

De voetbalster vindt dat ze werd vervolgd door de Spaanse pers, en dat Rubiales geen spijt heeft van zijn daad van drie jaar geleden. "Als ze me zouden zien lachen, zouden ze schrijven: 'Uiteindelijk viel het allemaal wel mee'. Ik herinner me alles. Het was traumatisch. Maar tegenwoordig voel ik me beter en doe ik er alles aan om de mentaliteit te veranderen. Niets kan me meer het zwijgen opleggen", aldus Hermoso.

"Rubiales zal zijn leven lang zeggen dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Elke keer als hij praat, zegt hij dat we vrienden zijn, alsof dat een excuus is. Eerlijk gezegd begrijp ik niet waar deze zogenaamd goede relatie vandaan komt."

