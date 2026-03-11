Deelname van Iran aan het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is hoogst onzeker door de oorlog in eigen land. De minister van Sport Ahmad Donjamali zegt zelfs dat ze niet mee zullen doen. Maar wat heeft de mogelijke terugtrekking van Iran voor gevolgen?

"Aangezien deze corrupte regering (van de Verenigde Staten) onze leider heeft vermoord, zijn er onder geen enkele omstandigheid voorwaarden om deel te nemen aan het wereldkampioenschap", zei Donjamali in een tv-interview. "Er zijn ons twee oorlogen opgedrongen en er zijn duizenden van onze mensen gedood", ging Donjamali verder. "Daarom is deelname voor ons absoluut geen optie."

Wat als Iran niet naar het WK voetbal gaat?

Mocht Iran niet in staat of bereid zijn deel te nemen aan het WK, dan is het aan wereldvoetbalbond FIFA om met een oplossing te komen. The New York Times is dieper op die materie ingegaan. In de FIFA-reglementen staan weinig specifieke details voor zulke situaties.

Artikel 6.5 behandelt 'overmacht', een onweerstaanbare kracht of onvoorziene gebeurtenis: "Indien een deelnemende lidbond zich terugtrekt of een wedstrijd niet kan worden gespeeld of wordt gestaakt als gevolg van overmacht, zal het bevoegde organiserende orgaan van FIFA (met inbegrip van de toernooi-organisatie) hierover naar eigen oordeel beslissen en alle maatregelen nemen die noodzakelijk worden geacht."

Artikel 6.7 bepaalt vervolgens: "Indien een deelnemende lidbond zich terugtrekt uit en/of wordt uitgesloten van de FIFA World Cup 2026, zal FIFA hierover naar eigen inzicht beslissen en alle maatregelen nemen die noodzakelijk worden geacht. FIFA kan besluiten de betreffende deelnemende lidbond te vervangen door een andere bond."

Welke vervangende landen staan klaar?

De FIFA zal de situatie goed monitoren, voordat het een beslissing neemt. Het is ook niet uitgesloten dat Groep G met verder België, Egypte en Nieuw-Zeeland een poule van drie landen gaat vormen. De andere optie is natuurlijk een vervangend land aanwijzen, maar dat kan gezien de timing nog lastig worden.

Daarbij zal allereerst naar Aziatische landen worden gekeken. Irak speelt in de finale van de intercontinentale play-offs tegen Bolivia of Suriname. Als de Irakezen winnen, dan zou mogelijk de Verenigde Arabische Emiraten een vervanger kunnen zijn. Bij verlies zal het tussen Irak en de VAE gaan, denkt New York Times. En wat als ze buiten Azië kijken? "Het zou de verliezer van de intercontinentale play-off kunnen kiezen (Bolivia of Suriname). Volgens de eigen regels van de FIFA zou het kunnen doen wat het wil", stelt journalist Henry Bushnell.