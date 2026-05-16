Cristiano Ronaldo had er alles voor over om zijn prijzenkast bij Al-Nassr verder te vullen, maar ook die wens bleef zaterdag onvervuld. De Portugese superster verloor met zijn club de finale van de AFC Champions League Two van het Japanse Gamba Osaka. Een enkele treffer was genoeg voor de Japanners om de beker mee te nemen: 0-1.

De finale werd afgewerkt in het King Saud University Stadium in Riyad, in 2034 een van de WK-stadions. Al-Nassr begon als favoriet, maar Gamba Osaka toonde zich een taaie tegenstander. De Japanse club verdedigde compact en gaf de thuisploeg nauwelijks ruimte. Ronaldo kreeg enkele kansen, waaronder een vrije trap die in de muur verdween en een kopkans van dichtbij, maar de Portugees kwam niet tot scoren.

Gamba Osaka zorgt voor verrassing

Na ruim een halfuur viel de enige treffer van de wedstrijd aan de andere kant. De Turkse aanvaller Deniz Hümmet ontving de bal op de rand van buitenspel, draaide knap weg bij zijn bewaker en verschalkte doelman Bento: 0-1.

In de tweede helft probeerde Al-Nassr de schade te herstellen, maar overtuigend was het zelden. João Félix en Mohamed Simakan kwamen het dichtst bij een gelijkmaker, zonder succes. Trainer Jorge Jesus gooide ook Kingsley Coman in de strijd, maar Gamba Osaka hield stand en vertrok met de beker naar Japan.

Herkansing in de competitie

De verloren finale doet extra pijn als je beseft hoeveel tijd Ronaldo inmiddels bij Al-Nassr heeft doorgebracht. In drieënhalf jaar veroverde de 41-jarige Portugees slechts één prijs met de club: de Arab Club Champions Cup in 2023. Zijn contract loopt nog door tot medio 2027.

Toch is het seizoen voor Ronaldo en Al-Nassr nog niet voorbij. In de Saudi Pro League is de strijd om de landstitel nog volledig open. Met nog één speelronde te gaan heeft Al-Nassr een voorsprong van twee punten op aartsrivaal Al-Hilal. Donderdag volgt de ontknoping en mogelijk alsnog een reden om te juichen voor Ronaldo.

WK

Deze zomer wacht het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten, waar Ronaldo met Portugal nog altijd droomt van zijn eerste wereldtitel. Eeuwige ivaal Lionel Messi verdedigt met Argentinië de wereldtitel en het is wellicht de laatste keer dat de twee iconen elkaar tegenkomen op het grootste podium. Een waardig slothoofdstuk voor een van de mooiste rivaliteiten in de sportgeschiedenis.

