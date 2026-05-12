Al-Nassr had dinsdagavond de kans om de eerste landstitel te pakken sinds de komst van superster Cristiano Ronaldo. Maar de Portugees zag tot zijn afgrijzen dat het feest uitgesteld moet worden door een bizarre eigen goal diep in blessuretijd. Met nog één wedstrijd te gaan in de Saoedische competitie, kan het zelfs nog helemaal misgaan voor de koploper.

Bij een zege op directe concurrent Al-Hilal in eigen huis had Ronaldo zijn allereerste kampioenschap kunnen pakken sinds zijn komst naar het Midden-Oosten in 2022. De inmiddels 41-jarige stervoetballer wacht nog altijd op zijn eerste prijs en kan voor het vierde seizoen op rij met lege handen komen te staan in Saoedi-Arabië. Door speciale regels in de Saoedische Premier League kan Al-Hilal in het slot van de competitie nog over Al-Nassr heen.

Eigen goal

De Franse verdediger Mohamed Simakan werkte in de eerste helft op aangeven van Kingsley Coman de 1-0 binnen en daarmee was de club van Ronaldo virtueel kampioen van het land. Tot het in de negende minuut van de laatste blessuretijd alsnog helemaal misging. Terwijl Ronaldo al gewisseld was door de bekende Portugese trainer Jorge Jesus, kwam de uitploeg langszij. Trainer Simone Inzaghi zag Al-Nassr-keeper Bento een eigen goal maken: 1-1.

Onderling resultaat

Daardoor komt de beslissing aan op het allerlaatste moment. Al-Nassr krijgt in de laatste speelronde nog het tegen degradatie vechtende Damac op bezoek. Een punt is niet eens genoeg om de vijf punten voorsprong op Al-Hilal te verzilveren. In de Saoedische competitie geldt namelijk dat onderling resultaat doorslaggevend is en daarin is de huidige nummer twee de baas van de koploper. Al-Hilal heeft nog twee wedstrijden te gaan.

De club van spelers als Darwin Nuñez, Karim Benzema, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly en Bounou speelt op 16 mei tegen Neom en op 21 mei nog tegen Al-Fayha. Worden beide wedstrijden tegen middenmoters gewonnen en wint Al-Nassr niet van Damac, dan wordt Al-Hilal op basis van onderling resultaat kampioen.

Ronaldo niet eens topscorer

Ronaldo is dit seizoen niet eens topscorer in de Saoedische Premier League. Met zijn 26 goals in 28 duels staat hij momenteel derde. De Engelsman Ivan Toney scoorde 31 keer voor Al-Ahli en staat daarmee bovenaan. Tussen hem en Ronaldo in staat ook nog de Mexicaan Julian Quinonez, met 29 goals klaar voor het aankomende WK in eigen land.

