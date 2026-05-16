Cristiano Ronaldo heeft een bijzondere samenwerking aangekondigd in aanloop naar het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Daarbij zal hij de uitzendrechten van het toernooi in handen krijgen.

De Portugese superster deelde het nieuwe project trots op Instagram. CR7 speelt deze zomer hoogstwaarschijnlijk zijn laatste WK en de beelden van Ronaldo op het toernooi zullen dan ook de geschiedenis in gaan. De 41-jarige heeft nu zelf de rechten in handen.

Ronaldo heeft bevestigd dat hij aandeelhouder is geworden van de internettelevisiezender Live Mode TV. Dit platform zal via YouTube 34 van de 104 duels van het aanstaande WK uitzenden in Portugal, waaronder de wedstrijden van de eigen nationale ploeg.

Nieuwe voetbalbeleving

"Ik ben de nieuwe partner van Live Mode TV", schrijft de topvoetballer in een gezamenlijk statement op Instagram. "Samen brengen we voetbal naar YouTube op een nieuwe manier, waarbij de fans centraal staan." Hij roept volgers ook vast op om te abonneren op het kanaal.

Investering

Het is niet bekend wat het aandeel van Ronaldo in het project is en wat de totale waarde van de investering is. Zijn verloofde Georgina Rodriguez is in ieder geval ook trots op de nieuwe samenwerking van haar geliefde. Zij reageert met een hartje op het bericht.

Volgens Portugese media wordt het vermogen van Cristiano Ronaldo geschat op meer dan 1,2 miljard euro. Een groot deel van zijn rijkdom bestaat uit reclamecontracten en investeringen in meer dan twintig bedrijven. Deze belangen heeft hij verworven via zijn bedrijf CR7, dat actief is in diverse sectoren, van marketing en media tot toerisme en horeca.

Live Mode TV, is voornamelijk bekend onder Zuid-Amerikaanse voetbalfans. De zender werd opgericht in 2017 in Brazilië en er heeft de rechten van de voetbalcompetities in dat land. Ook belangrijke internationale toernooien in voetbal, zaalvoetbal en strandvoetbal komen aan bod.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover