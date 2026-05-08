De kans is groot dat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo deze zomer voor het laatst samen te zien zijn op een eindtoernooi. De voetballegendes zullen op het WK nog een keer de strijd aan gaan, zoals ze in hun hoogtijdagen zo vaak hebben meegemaakt.

Messi en Ronaldo worden in hun voetbalcarrière vaak met elkaar vergleken. Ze worden beiden vaak bestempeld als beste voetballer aller tijden. De Argentijn spreekt zich in een interview met Lo Del Pollo uit over de rivaliteit met de Portugees..

“Die vergelijkingen en competitie onderling zijn normaal in het voetbal", zegt de 38-jarige. "Het gebeurt altijd met clubs of nationale teams. Maar het ging nooit verder dan de sport."

Vergelijkingen

"Ik speelde bij FC Barcelona en hij bij Real Madrid. We speelden Clásico's tegen elkaar en streden allebei voor alle prijzen, zowel individueel als met het team. Daarom vergeleken mensen ons met elkaar", vervolgt Messi. "Wat we allebei bereikt hebben, maakte de rivaliteit alleen maar groter."

Messi en Ronaldo hebben allebei een goedgevulde prijzenkast. De 41-jarige aanvaller van Al-Nassr won twee keer de landstitel en vier keer de Champions League met Real Madrid. Bovendien mocht hij vijf keer een Ballon d'Or in ontvangst nemen. Messi pakte liefst tien keer de La Liga-titel met Barça en won ook vier keer de Champions Leagu. Hij werd acht keer uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld.

Goede band

Buiten het veld was er nooit onenigheid tussen de twee supersterren. "We ontmoetten elkaar niet vaak, alleen tijdens wedstrijden of prijsuitreikingen", vertelt Messi. "maar we hadden altijd een goede band. Nu zijn we ver weg van elkaar en in verschillende fases in ons leven. Maar het was een prachtige sportrivaliteit."

WK voetbal

De Argentijn speelt inmiddels bij Inter Miami in de Verenigde Staten, terwijl Ronaldo naar Saoedi-Arabië is vertrokken richting het einde van zijn carrière. Ze hopen beiden nog een keer te kunnen schitteren op het WK van 2026 in Mexico, Canada en de VS. Argentinië is titelverdediger. CR7 won nog nooit een wereldtitel met Portugal.

