Voormalig Nigeria-international Michael Eneramo is totaal onverwacht overleden. Hij werd slechts 40 jaar. Eneramo kwam tot 11 interlands voor zijn land en speelde het grootste deel van zijn loopbaan bij Turkse clubs.

Eneramo kreeg tijdens een wedstrijd in Nigeria een hartaanval. The Tank, zoals zijn bijnaam luidde, speelde volgens Daily Star toen de tweede helft vijf minuten bezig was. Hij deed de gehele eerste helft mee. Hulpverleners kwamen het veld op in een poging de speler te reanimeren. Vervolgens werd hij naar een ziekenhuis gebracht.

Bidden

Mohammed Sanusi, secretaris bij de Nigeriaanse bond, schrijft: "Ik vind het moeilijk om woorden te vinden. Ik kan alleen maar bidden dat God hem eeuwige rust schenkt en zijn geliefden en de Nigeriaanse voetbalfamilie de kracht geeft om dit verlies te dragen."

Deeply saddened by the passing of Michael Eneramo 🇳🇬, the legendary striker of Espérance de Tunis 🇹🇳.



An African football icon and the all-time top foreign scorer for the club has left us at 40. Rest in peace, "The Tank." ⚽️💔#MichaelEneramo #ESTunis… pic.twitter.com/gxg1JaPefH — Muha El Gadamsi 🇱🇾 (@ElBigMue) April 24, 2026

Zijn beste jaren maakte hij mee bij de Turkse clubs Beşiktaş, İstanbul Başakşehir en Sivasspor. Ook droeg hij bij aan kwalificatie voor het WK 2010 met bijvoorbeeld een goal tegen Tunesië. Een paar jaar daarvoor overwoog hij nog de Tunesische nationaliteit aan te nemen. Hij werd overigens niet geselecteerd voor Nigeria met het oog op dat WK.

Super Eagles

Neramo stopte in 2018 met professioneel voetbal, maar bleef nauw betrokken bij de sport door een voetbalacademie in Kaduna te runnen. Op sociale media stromen de condolances binnen voor de voormalig Super Eagles. Het account van het Nigeriaans elftal tweette een foto van hem met het onderschrift: "Rust in vrede Michael."