Het was zonder twijfel een van de mooiste voetbalwedstrijden van de laatste jaren: het heenduel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München in de halve finale van de Champions League. Het werd een ongekend spektakel met negen goals (5-4) en dus is het niet vreemd dat ze ook in het buitenland niet uitgepraat raken over het spektakelstuk.

In Nederland waren de complimenten al ongekend groot. Commentator Wytze van der Goot kwam superlatieven te kort om het spektakelstuk te duiden en ook oud-topvoetballers Mark van Bommel en Wesley Sneijder waren enorm onder de indruk. "Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een mooiere wedstrijd gezien heb dan deze", aldus Van Bommel over de 'krankzinnige voetbalshow' waarin negen goals vielen. Al voor rust stond het 3-2. Vervolgens liep PSG heel snel uit naar 5-2, maar vocht Bayern zich knap terug tot 5-4. En er hadden nog veel meer goals kunnen vallen.

Ongeloof in het buitenland

Zo denken ze er in het buitenland ook over. 'Totaalvoetbal', zo kopte het toonaangevende Franse L'Équipe het wedstrijdverslag. De krant spreekt van een 'wonderbaarlijk gevecht van verbluffende intensiteit en technische kwaliteit'. Bild, de bekendste krant van Duitsland, heeft het over 'Bayerns voetbalwaanzin in Parijs.' "Veel dank voor deze negentig minuten pure voetbalkunst", schrijven de Duitsers. Om er later nog aan toe te voegen. "Negen goals, twee penalty's, kansen aan beide kanten. Een wedstrijd voor de geschiedenisboeken." Volgens The Sun was het zelfs 'de wedstrijd van de eeuw'.

Ook de Belgen van Het Laatste Nieuws zagen een memorabel duel. "Beter dan dit is niet te bedenken", aldus onze zuiderburen. "Knotsgek. Weergaloos. Adembenemend." Het iconische La Gazetta dello Sport in Italië schreef eveneens een liefdesverklaring. "PSG en Bayern München, jullie zijn geweldig!" Volgens de Italianen was het onderonsje in Parijs 'voetbal op zijn best'.

Return is volgende week

Voor veel voetbalfans hadden PSG en Bayern ook best in de finale om de prijs mogen strijden. De andere halve eindstrijd gaat tussen Atlético Madrid en Arsenal. Gelukkig is er volgende week nog een return in München. Die vindt plaats op woensdag 6 mei, een dag eerder spelen Arsenal en Atlético hun tweede partij.