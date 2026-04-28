Wesley Sneijder en Mark van Bommel wisten niet wat ze zagen toen ze als analisten PSG - Bayern München in de halve finale van de Champions League keken. De twee ex-internationals van Oranje kwamen superlatieven tekort om te beschrijven hoe de 5-4 zege van Paris Saint-Germain in Parijs tot stand was gekomen.

De voetbalwereld heeft dinsdagavond een wedstrijd gezien die niet snel vergeten wordt. Met liefst negen goals werd de heenwedstrijd in het Parc des Princes het mooiste duel van het seizoen. Volgens Sneijder, die met zijn collega en ex-topvoetballer Van Bommel bij Ziggo Sport zat, was het misschien zelfs wel het mooiste duel wat hij ooit heeft gezien. "Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een mooiere wedstrijd gezien heb dan deze. Of in ieder geval een leukere. Want het was ook niet alleen maar goed qua niveau."

Presentatrice Hélène Hendriks deed ook een duit in het zakje door het een 'krankzinnige voetbalshow' te noemen, iets waar Van Bommel en Sneijder het alleen maar roerend mee eens konden zijn. "Dit was een waanzinnige wedstrijd, de top van de Champions League tegen elkaar. Dat zie je aan alles. Topkwaliteit en individuele kwaliteiten, gecombineerd met teamwork. Dan krijg je dit", zei Van Bommel.

'Kunnen wel een uur blijven zitten'

"Ik denk dat we wel een uur kunnen blijven zitten hier om te praten over dit duel." Sneijder wees één aspect van de wedstrijd aan als zijn favoriet. "Dat Bayern het nog op kan brengen om bij een 5-2 achterstand te blijven gaan en hun eigen spel te blijven spelen. Ze komen nog helemaal terug en maken er nog een wedstrijd van, gelukkig ook voor volgende week de return. Dat is voor mij het beeld van de wedstrijd. Dat blijven gaan, dat heen en weer en de durf."

Sneijder vond Bayern vooral verdedigend heel matig. Te vaak werd volgens hem een man laten lopen. Maar de 5-4 van Luis Diaz maakte alles goed. "Een wereldgoal", noemde Van Bommel de 5-4 van de Colombiaan. "We hebben allebei hard geschreeuwd, dit is het toppunt. Hogeschoolvoetbal", sprak de ex-middenvelder vol bewondering. Sneijder was het met hem eens. "Absoluut de mooiste goal van de avond, hier zat alles in."