WK-deelnemer Ghana heeft afscheid genomen van bondscoach Otto Addo. Dat maakt het land bekend via de officiële kanalen. De beslissing kwam maandagavond meteen na de 2-1 nederlaag tegen Duitsland in hun onderlinge oefenwedstrijd.

In Stuttgart speelde Duitsland maandag een oefenduel met Ghana. Kai Havertz zette Duitsland in de slotfase van de eerste helft op voorsprong uit een strafschop. Issahaku Fatawu bracht de Ghanezen in de 70e minuut, kort na zijn invalbeurt, langszij. Hij schoot de bal binnen na een goede actie en voorzet van Derrick Köhn. Deniz Undav maakte in de 88e minuut van dichtbij het winnende doelpunt voor de Duitsers.

Bij Ghana debuteerde Derrick Luckassen in de tweede helft. De 30-jarige in Amsterdam geboren verdediger voetbalde in nationale jeugdteams van Nederland, maar kwam nooit voor het Nederlands elftal uit. De oud-verdediger van AZ en PSV speelt nu voor Pafos uit Cyprus.

De oefenwedstrijd was ter voorbereiding op het WK van komende zomer. Duitsland is ingedeeld in een groep met Curaçao, Ivoorkust en Ecuador. Ghana speelt in de poule tegen Panama, Engeland en Kroatië.

De nederlaag betekende het einde van Otto Addo als bondscoach van het Ghanese voetbalteam. Dat besluit komt direct na de nederlaag tegen de Duitsers. Addo was sinds september 2021 actief bij het Ghanese elftal. Eerst als assistent-coach en daarna in twee periodes als hoofdtrainer. In 2022 duurde zijn termijn twaalf wedstrijden. Zijn laatste termijn duurde twee jaar, 22 wedstrijden en eindigde maandagavond.

Addo is overigens de broer van Eric Addo. De oud-voetballer van PSV, Roda JC en FC Eindhoven is op dit moment individueel trainer bij de koploper van de Eredivisie. Ghana speelt over 72 dagen het WK voetbal. De bond maakt bekend dat in de komende periode een nieuwe technische richting wordt gekozen en een nieuwe trainer bekend wordt gemaakt. Ghana verloor 9 van de 22 wedstrijden onder de hoede van Addo, maar haalde wel het WK dat afgewerkt wordt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.