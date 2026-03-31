Italië heeft er een nieuw voetbaltrauma bij. De Italianen misten al de vorige twee WK's en zijn er komende zomer voor de derde keer op rij niet bij. In de finale van de play-offs bleek Bosnië en Herzegovina na strafschoppen te sterk. Turkije wist zich wel te plaatsen en is er voor het eerst sinds 2002 weer bij.

Op vier velden in Europa werd er dinsdagavond gestreden om een plekje op het WK. In Nederland werd vooral gelet op Zweden - Polen en dat werd een spektakel, maar ook de andere drie potjes leverden vuurwerk op.

Bosnië en Herzegovina - Italië

Italië was altijd een vaste klant op het WK, maar liep deelname aan de laatste twee edities mis. De ploeg van Gennaro Gattuso hoopte dan ook dat drie keer daadwerkelijk scheepsrecht is. Dat leek zo te zijn na een vroege goal van Moise Kean tegen Bosnië en Herzegovina, maar na een rode kaart vlak voor rust voor Alessandro Bastoni wachtte de Italianen een hels karwei. Tien minuten voor tijd werkte Haris Tabakovic de 1-1 binnen en daarmee dwong Bosnië een verlenging af.

In de verlenging werd niet gescoord en dus kwam het aan op penalty's. Daarin trok Italië aan het kortste eind. Pio Esposito schoot de eerste penalty van Italië over en ook Bryan Cristante miste even later. PSV'er Emir Bajraktarevic schoot Bosnië daarna voor de tweede keer naar het WK. Bosnië komt op het WK in groep B met Canada, Qatar en Zwitserland.

Turkije eindelijk weer van de partij

Italië wacht dus al twaalf jaar op een nieuwe WK-deelname, maar het is nog veel langer geleden dat Turkije meedeed. Zij werden in 2002 verrassend derde, maar deden sindsdien nooit meer mee. Op bezoek bij Kosovo maakte ze een einde aan die lange droogte. Kerem Akturkoglu schoot vlak na rust de enige goal binnen en voorkwam daarmee het WK-debuut van Kosovo. Turkije komt op het wereldkampioenschap in groep C bij de Verenigde Staten, Paraguay en Australië.

Tsjechië maakt einde aan lange droogte

Ook in het duel tussen Tsjechië en Denemarken was er een land dat na lange tijd hoopt om weer eens terug te keren op het WK. Tsjechië deed als onafhankelijk land enkel in 2006 mee, terwijl de Denen zich voor de derde keer op rij kunnen plaatsen. Na goals van Pavel Sulc en Joachim Andersen (ex-FC Twente) moesten ook deze twee landen gaan verlengen. In dat half uurtje extra speeltijd scoorden beide teams opnieuw één keer en dus viel de beslissing in een penaltyserie.

De Tsjechen versloegen afgelopen week al Ierland na strafschoppen en ook Denemarken was niet tegen ze opgewassen. Rasmus Hojlund schoot de eerste strafschop tegen de lat, PSV-doelman Matej Kovar pakte de inzet van Anders Dreyer en Mathias Jensen schoot over. Michal Sadilek schoot zijn land daarna voor het eerst in twintig jaar naar het WK. Tsjechië komt op het WK terecht in poule A en treft Mexico, Zuid-Korea en Zuid-Afrika.