Cristiano Ronaldo mag dan één van de fitste voetballers ooit zijn, de Portugees is geen machine. Dat bleek woensdagavond wel, toen hij met zijn club Al-Nassr speelde tegen het Al-Ittifaq van de Oranje-international Georginio Wijnaldum. Zijn trainer sprak met grote zorgen over de Portugees, die echt niet goed werd.

Voetbalster Cristiano Ronaldo kampte met ernstige gezondheidsproblemen tijdens de competitiewedstrijd tussen zijn Al-Nassr en Al-Ittifaq in Saoedi-Arabië. De 41-jarige Portugese superster voelde zich tijdens de rust misselijk, maar speelde desondanks de wedstrijd uit. De coach van Al-Nassr, de bekende Portugees Jorge Jesus, onthulde later schokkende details over Ronaldo's toestand.

'Hij moest overgeven'

Volgens hem moest Cristiano Ronaldo overgeven nadat hij het veld had verlaten. "Cristiano had eigenlijk niet eens terug moeten komen op het veld na de pauze. Hij had maagproblemen en voelde zich niet lekker. Zodra ik hem wisselde, ging hij meteen naar de kleedkamer waar hij moest overgeven", zo citeerde de Portugese krant 'Record' de uitspraken van trainer Jesus, die vroeger onder meer Benfica jarenlang coachte.

Wedstrijd bijna uitgespeeld

Ondanks zijn beroerde gezondheid speelde Ronaldo door tot de 89e minuut. Zijn team, Al-Nassr wist de wedstrijd met 1-0 te winnen. De enige doelpuntenmaker was Anderson Talisca. Na 29 speelrondes in de Saoedische competitie staat Al-Nassr tweede met 71 punten, negen minder dan koploper Al-Hilal. Al-Ahli staat derde met 55 punten.

Nog altijd geen titel

Voor Ronaldo en zijn team staan er nog vijf cruciale wedstrijden op het programma in de strijd om een zo goed mogelijke klassering. De volgende uitdaging is de confrontatie met Al-Wehda, gevolgd door wedstrijden tegen Al-Akhdoud, de grote rivaal Al-Hilal, Al-Riyadh en tot slot Al-Ittihad. Sinds zijn komst naar Saoedi-Arabië in 2023 wacht de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar nog altijd op zijn eerste landstitel met Al-Nassr.