Luke Littler leek zo goed als onverslaanbaar, maar de wereldkampioen darts is tegen een domper aangelopen. In de kwartfinale van de Bahrain Darts Masters was oud-wereldkampioen Gerwyn Price te sterk voor de tiener.

Het werd 6-2 voor Price. In de volgende ronde, de halve finale, treft hij de winnaar van het duel tussen Michael van Gerwen en Stephen Bunting. De kwartfinales, halve finales en eindstrijd zijn allemaal op vrijdag.

Gemiddelde

Het gemiddelde van Littler kwam uit op 94 en dat van Price op 97. Bij een stand van 5-1 in het voordeel van The Iceman uit Wales was het moyenne van Littler nog 91. Bij Viaplay verbaasden de commentatoren zich over dat voor Luke the Nuke lage niveau. "Dat is lang geleden hoor", zeiden ze.

LUKE LITTLER IS OUT ❌



Gerwyn Price with a superb performance to beat Luke Littler and reach the Semi-Finals in Bahrain.



What a win for The Iceman 👏



— PDC Darts (@OfficialPDC) January 16, 2026

Ook meldden ze dat Littler 21 officiële wedstrijden op rij gewonnen had, tot vandaag dus. "Hij verliest sowieso niet veel natuurlijk", voegden ze toe. Sinds het WK darts 2025 (dat begin 2025 werd afgerond) won de jonge Engelsman 134 van zijn 177 duels.

Paul Lim

Eerder had Littler in de zaal Bahrain International Circuit te Sakhir nog gewonnen van Paul Lim. Het was donderdag een opmerkelijke strijd: Littler is 18 jaar, Lim is 71 jaar. In welke andere sport ga je een strijd zien tussen twee deelnemers met 53 jaar tussen hen in?

Nederlandse toppers Gian van Veen en Danny Noppert bereikten de tweede ronde al door respectievelijk Man Lok Leung en Basem Mahmood te verslaan in hun eerste partij. Michael van Gerwen komt rekende af met de trage speler Alexis Toylo.

Geld

Bahrain Darts Masters is onderdeel van de cyclus World Series. De dartsbond PDC heeft diverse toernooien over de hele wereld georganiseerd, met als doel om de dartssport daar te promoten en lokale spelers een groot podium et bieden.

De wereldranglijst is gebaseerd op geld en daarom telt de Bahrein Darts Masters niet mee voor de ranking. De acht wereldtoppers en acht regionale spelers worden door de PDC uitgenodigd, waardoor het niet eerlijk zou zijn om het prijzengeld te laten tellen voor de zogeheten Order of Merit. De winnaar krijgt 30.000 pond, omgerekend zo'n 34.500 euro.