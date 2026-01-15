Dat het grote geld in Saoedi-Arabië klaarligt, is al wel bekend. Maar nu gaat ook het darts daarvan profiteren. Maandag 19 en dinsdag 20 januari wordt in het land de eerste World Series gehouden en de organisatie aldaar belooft de topdarters een bizarre bonus, met de mogelijkheid op een verdubbeling.

Om aandacht te trekken voor de eerste Saudi Darts Masters belooft de organisatie een bonus van ruim 85.000 euro voor elke perfecte leg (een negendarter dus) die er tijdens het tweedaagse toernooi wordt gegooid. En dat niet alleen. De speler die de negendarter gooide, krijgt daarna een unieke kans om het bedrag te verdubbelen.

De PDC heeft de zogeheten Riyadh Season Bullseye geïntroduceerd. Na een negendarter krijgt de desbetreffende darter één kans om zijn pijl in de bull te gooien. Lukt dat, dan wordt het bedrag verdubbeld.

Drie Nederlanders

In Riyad doen drie Nederlanders mee. Voor hen allemaal is het een debuut in Saoedi-Arabië, maar voor Gian van Veen en Danny Noppert wordt het helemaal nieuw. Zij debuteren donderdag en vrijdag in de Bahrain Darts Masters überhaupt in de World Series. Voor Michael van Gerwen zijn de verre snoepreisjes van de PDC niet nieuw. Hij won al meerdere events en was ook al meermaals de beste tijdens de World Series Finals.

Luke Littler

Ook tweevoudig wereldkampioen Luke Littler is erbij en hij houdt wel van een uitdaging. In Bahrein gooide hij twee jaar geleden zijn eerste negendarter op televisie bij de PDC en vierde dat toen uitbunding. Dat zal hij in Saoedi-Arabië met dat riante bedrag zeker willen evenaren.

Prijzengeld

Naast de bonussen voor een negendarter en de leg erna beginnen met een bullseye, is er ook nog 'gewoon' prijzengeld te verdienen in Saoedi-Arabië. De winnaar van het toernooi krijgt zo'n 35.000 euro. Vlieg je er in de eerste ronde uit, dan moet je het doen met zo'n 2000 euro. Daarnaast krijgen de uitgenodigde darters ook nog een onbekend bedrag voor deelname.

