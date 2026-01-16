Danny Noppert bereikte donderdag de tweede ronde van de Bahrain Darts Masters na een 6-1-zege op lokale darter Basem Mahmood. Bij zijn opkomst werd de Friese darter verrast door teken van thuis.

Bij de opkomst van Noppert was namelijk een Friese vlag te zien in het publiek. Waar die vandaan kwam, weet de 35-jarige darter uit Joure niet. "Ik zag het ook in een keer toen ik op moest komen lopen", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

"Ik heb het ze niet gevraagd", vervolgt Noppert over de fans. Het waren ook geen bekenden van de Nederlander. "Ik heb wel mensen bij me natuurlijk, maar ik zou niet weten waar deze vandaan kwamen. Maar ik vind het natuurlijk fantastisch om opeens een Friese vlag te zien."

'Wel een paar kilometers verwijderd'

De fanbase van de darter groeit wereldwijd, daar is dit in ieder geval een voorbeeld van. "Ja precies. Zie je de Friese vlag in Bahrein. Dat is wel een paar kilometers verwijderd van Friesland. Natuurlijk ben ik verrast. Het betekent veel voor mij, ook al is het een Nederlandse vlag. Als iemand vanuit Nederland hier komt voor mij, is dat natuurlijk fantastisch." Maar die Friese vlag maakt het nóg iets persoonlijker.

Kwartfinale tegen Gian van Veen

Vrijdag neemt Noppert het in de kwartfinale op tegen landgenoot Gian van Veen. "Ik wil gewoon van hem winnen", zegt hij over zijn partij tegen de WK-finalist. "En hij wil van mij winnen, zo staan we er in. We zullen waarschijnlijk wel samen ingooien, zoals we altijd doen. Maar als we op het podium staan dan willen we elkaar gewoon verslaan.

Premier League

Noppert liep dit jaar de Premier League mis, tot verbazing van velen. Een hoop dartsfans hadden hem er graag bij gehad. Hij kreeg dus wel twee uitnodigingen voor de World Series Darts in Bahrein en Saoedi-Arabië. "Als dat een goedmakertje is... Dan zou ik zeggen: steek 'm maar ergens waar ik het niet kan zien", grinnikte ex-prof Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Hij is nog steeds niet te spreken over het feit dat Noppert niet mag deelnemen aan de Premier League. "Je hoopt toch dat het om het sportieve gaat, niet over wie het beste in het plaatje past. Dan is dit weer een misser en dat is jammer. De PDC kan doen en laten wat ze willen", zei hij.