Michael van Gerwen boekte donderdag zijn eerste zege van het nieuwe dartsjaar in de World Series. Hij was op de Bahrain Darts Masters met 6-4 te sterk voor Alexis Toylo. De Nederlander heeft dan ook goed getraind na het WK, maar genoot ook van een speciaal uitstapje.

De periode tussen het WK en de Bahrain Darts Masters is voorbij gevlogen voor Van Gerwen. "Ik ben een weekje ziek geweest, ik heb lekker getraind, ik heb een demonstratie gedaan in Duitsland en voor je het weet ben je weer hier in Bahrein", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

Tussendoor stond hij ook nog achter de draaitafel op technofestival Tegendraads. Onder andere dj's Fantasm en Klofama stonden op de line-up. Er werd een unieke versie van zijn opkomstnummer gedraaid. Kunnen we die speciale versie nog verwachten op toernooien dit jaar? "Er zijn heel veel mensen die al mooie nummers over mij hebben gemaakt, maar het was heel leuk", lacht Van Gerwen.

Op het podium

"Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ik ken de organisator, Max Lipps heet hij, en nog een paar jongens die zeiden: 'Hij is bezig om zijn set aan te passen, zou je het leuk vinden om even het podium op te komen?'", zegt hij over de dj bij het technofestival. "Ik zei: 'Waarom ook niet?'"

En zo stond hij dus voor een menigte uitzinnige fans achter de draaitafel. Dat leverde mooie beelden op. "Zeker, hartstikke leuk. Gewoon bijna 15.000, dat is toch wel mooi om mee te maken." De darter werd het afgelopen jaar al vaker gespot op grote feesten, zoals het dancefestival Tommorrowland. Daar ging hij samen met een aantal bekende oud-voetballers naartoe, onder wie Eljero Elia en Theo Lucius.

Naast Van Gerwen doen ook Nederlanders Gian van Veen en Danny Noppert mee aan de Bahrain Darts Masters. Ook zij bereikten de tweede ronde en maken dus nog steeds kan op het prijzengeld van 34.612 euro voor de winnaar.