Michael van Gerwen keerde in New York na een hectische periode weer terug als darter. De 36-jarige Nederlander won op de US Darts Masters in de eerste ronde van Leonard Gates en daarmee was de kop eraf. Ruim een maand na de aankondiging dat hij ging scheiden van zijn ex-vrouw, gooide hij weer professioneel pijlen. Echt goed was het nog niet.

Goede vriend Vincent van der Voort was mee naar New York en zag dus van dichtbij hoe Van Gerwen stond te gooien bij zijn rentree. "Met ingooien zie je nog wel dat hij dingen staat te doen die bizar goed zijn. Maar je ziet op het podium nog dat het één en al onzekerheid is. Je ziet wel dat het erin zit, maar dit gaat niet zomaar opgelost zijn. Hij heeft nog zoveel dingen aan zijn hoofd", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Het is allemaal best wel emotioneel'

"Het is allemaal best wel emotioneel. Er moet veel trainingsarbeid in om dat weer naar wedstrijdniveau te krijgen. Gaan ProTours bij helpen, maar dat wordt pas eind augustus dat hij die weer gaat spelen", onthult Van der Voort een deel van het plan van Van Gerwen voor de komende maanden. De Players Championships die bepalend zijn voor de World Matchplay volgende week slaat hij bijvoorbeeld over. Daar is hij makkelijk voor geplaatst. "Maar voor de Players Championship Finals gaat hij het wel spannend maken", weet presentator Damian Vlottes.

'Zulke opmerkingen...'

Op de vloer gaat het in heel 2025 al dramatisch voor Van Gerwen, die ver weg van de plekken staat voor de PC Finals. Dat is traditioneel het laatste toernooi voor het WK. Met de opmerking van de Vlijmenaar dat het hem niet boeide als hij dat toernooi zou missen, kan Van der Voort niet zoveel. "Dat heb ik ook tegen hem gezegd, zulke opmerkingen kun je echt niet maken. Hij moet altijd daar staan."

'Alles kwam eruit'

Terug naar New York, waar Van der Voort de 'honger' van Van Gerwen nog niet echt terug zag. "Ik was er niet echt kapot van. Hij komt wel gretig over, maar er is daar een hoop op te winnen. Komt ook door een stukje onzekerheid." Toch won MVG zijn eerste potje van Gates sinds zijn rentree. "Daarna kwamen er een hoop emoties uit", merkte Van der Voort op achter de schermen. "Alles kwam eruit: blijdschap, tranen, verdriet. De normale dingetjes zijn er niet meer, vroeger had hij om zijn wedstrijden contact met zijn vrouw."

'Zo ver is hij nog lang niet'

De emotionele Van Gerwen liet na de wedstrijd de plichtplegingen met de pers en een bezoekje aan spelers van honkbalclub New York Mets lopen. "In overleg met de PDC hoor, Van Gerwen kreeg vrijheid om dat te beslissen." Tegen Gerwyn Price verloor hij een dag later kansloos. "Dan zie je aan alles dat hij te graag wil. Het was gewoon heel matig. Dat is jammer, maar zover is hij nog lang niet. Het is daarom goed dat er dit weekend weer een toernooi in Polen is. De Matchplay staat voor de deur en daar moet hij staan."

Beluister de podcast

Benieuwd wat Vincent van der Voort en Damian Vlottes nog meer over de rentree van Michael van Gerwen te zeggen hebben? In de nieuwe aflevering van de Darts Draait Door-podcast gaat het er uitgebreid over. Ook wordt de US Darts Masters uitgebreid geanalyseerd en wordt er vooruitgeblikt op de laatste plekjes die verdeeld worden voor de World Matchplay. Beluister de aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.