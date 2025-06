Michael van Gerwen maakte in een moeilijke periode afgelopen week zijn rentree aan het dartsbord. De Brabander ligt in scheiding met zijn vrouw Daphne en wordt sindsdien van alle kanten benaderd. Er daar heeft hij niet altijd zin in.

Van Gerwen nam nadat duidelijk werd dat hij en zijn vrouw uit elkaar gaan een korte pauze en sprak vorige week met Sportnieuws.nl over zijn rentree. Hij oogde monter, maar gaf ook aan dat het zeker geen makkelijke situatie is. "Iedereen weet dat het een heel bewogen periode voor mij is geweest. Daar moet je proberen het beste van te maken. Je kunt wel in het verleden blijven hangen, maar ik moet zelf ook door."

'Een moeilijke situatie'

“RTL Boulevard stond laatst onaangekondigd voor zijn huis”, vertelt voormalig tophockeyster Naomi van As in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast die ze samen met ex-ploeggenote Ellen Hoog maakt. “Terwijl hij net zijn kinderen ophaalde van school. Dat vind ik een beetje Amerikaanse taferelen.”

Hoog: “En ook wel heftig, dat hou je natuurlijk altijd, maar dat die kinderen daar dan bij lopen. Als je hem nou fotografeert als hij even ergens heen rijdt, dat moet kunnen. Tenminste, dat lijkt me ook vervelend voor hem, maar dat die kinderen dan ook daar zijn, dat lijkt me naar. Het is gewoon in zijn privésituatie.”

Van As: “Ja, dat is toch vervelend. Meestal kondigen ze volgens mij wel aan dat ze langskomen, heb ik het idee, RTL Boulevard kennende. Een moeilijke situatie.” Daar is Hoog het helemaal mee eens: “Het lijkt me ook wel heftig voor hem, hij staat in de schijnwerpers, is hartstikke hot.”

Tien kilo afgevallen

De voormalig topsporters zagen ook dat er aan het uiterlijk van de darter het één en ander is veranderd. Van Gerwen loopt tegenwoordig weer zonder beugel rond én is een kilo of tien afgevallen.

“We hebben het er vaker over gehad dat sommige darters wat licht overgewicht hebben”, aldus Hoog. “Wat zeg je dat netjes”, breekt Van As lachend in. Hoog: “Ik hou het netjes. Hij is dus nu tien kilo afgevallen en ziet er goed uit. Je kunt je voorstellen dat dat bijdraagt aan een goede prestatie. Als je je fysiek goed voelt, voel je je mentaal ook vaak goed.”

Van As: “We hebben ons al vaak verbaasd over wat we zien verschijnen op het podium. Als je fit bent, je voelt je fijn in je lijf en je bent conditioneel goed, dan ben je ook minder snel moe, je slaapt beter, je bent frisser in je kop. Dan worden je prestaties natuurlijk ook beter. Dat is gewoon een feit, daar kun je niet omheen.”

Rentree in New York

Van Gerwen stond afgelopen weekend op het podium bij de US Darts Masters in New York. De eindzege zat er niet in voor de voormalig nummer één van de wereld, maar hij vloog zeker niet helemaal voor niks naar de Verenigde Staten. Zo won hij één potje en ging uiteindelijk tegen Gerwyn Price ten onder.

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast.