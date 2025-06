Michael van Gerwen speelde dit weekend zijn eerste toernooi nadat hij een maandje de pijlen naast zich neerlegde. De topdarter speelde zeker niet slecht op de US Darts Masters, maar strandde in de kwartfinales. Dat levert Van Gerwen, die er opvallend anders uitzag in New York, wel nog een aardig zakcentje op door het prijzengeld.

Van Gerwen zorgde een maand geleden voor een schok in de dartswereld door bekend te maken tijdelijk te stoppen. Dat had alles te maken met het feit dat hij en vrouw Daphne besloten om na een jarenlange relatie uit elkaar te gaan. De topdarter maakte eerder deze week in een exclusief interview met Sportnieuws.nl bekend dat hij in New York zijn comeback zou gaan maken.

Dat deed Van Gerwen, die voor de verandering eens niet in een overwegend groen shirt speelde, gezien de omstandigheden zeker niet onverdienstelijk. Hij won in de eerste ronde overtuigend van Leonard Gates, maar verloor uiteindelijk in de kwartfinales van wereldtopper Gerwyn Price. De Welshman was met 6-3 te sterk voor Van Gerwen, die in een zwart outfit speelde.

Prijzengeld Michael van Gerwen

Van Gerwen kon dus geen beker mee naar huis nemen, maar het betekent niet dat hij helemaal met lege handen naar huis gaat. De Nederlandse darter krijgt voor het halen van de laatste acht toch nog 5.000 Britse ponden op zijn rekening gestort. Dat is omgerekend zo'n 5850 euro.

Dat is een mooi zakcentje, maar valt in het niet bij wat Luke Humphries verdiende in New York. De Engelse nummer 1 van de wereld won in de finale van Nathan Aspinall met 8-6 en krijgt als winnaar van het toernooi maar liefst 30.000 pond. Aspinall moet het doen met 16.000 pond.

De darters mogen het verdiende geld overigens niet bijschrijven op de wereldranglijst. De US Darts Masters zijn onderdeel van de World Series of Darts en tellen niet mee voor de ranking. Dat komt doordat de PDC de spelers zelf uitkiest en er geen manier is voor de andere darters om kwalificatie af te dwingen.

